Die Gemeinde Isernhagen schließt den Wertstoffsammelplatz an der Zufahrt zum Kirchhorster See zum Jahresende. Einen Ersatz dafür gibt es nicht. Viele Kirchhorster müssen sich deshalb auf längere Wege einstellen, wenn sie künftig Altpapier, -glas oder -kleider entsorgen wollen.

Immer wieder laden Unbekannte Müll ab

Die Mitteilung der Gemeindeverwaltung liest sich resignierend: „Der Wertstoffhof befindet sich außerhalb der sozialen Kontrolle.“ Die Hoffnung, dass mit der zunehmenden Bebauung durch Unternehmen im Gewerbegebiet Südlich Trennemoor nicht mehr so häufig illegal Müll abgelagert werde, habe sich „leider nicht erfüllt“. Und: „Eine Überwachung per Kamera ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich“, so die Gemeinde.

Gerade nach den Wochenenden gleicht der Container-Stellplatz an der Straße Zum Kirchhorster See nach wie vor häufig einer Müllkippe. Unbekannte schmeißen ihre Pappabfälle oder Tüten mit Altkleidern einfach vor die Container, wenn diese mal voll sind, oder sie entsorgen gleich das ganze Gerümpel aus dem heimischen Keller dort. Entdeckung müssen sie kaum befürchten: Die wenigen Gebäude in Sichtweite sind Gewerbebetriebe, die meisten davon sind am Wochenende unbesetzt.

Ratten fanden reich gedeckten Tisch

Anfang 2018 hatte sich in einem Erdhaufen direkt neben den Wertstoffcontainern eine größere Rattenkolonie angesiedelt, die Tiere hatte man damals sogar tagsüber beobachten können. Direkt vor der Haustür ihrer „Rattenburg“ hatten die Nager einen reich gedeckten Tisch gefunden: Auch Essensreste und sogar Stoffbeutel voller alter Kartoffeln hatten damals neben den Containern gelegen.

Die Container hatten zunächst jahrelang näher zur Steller Straße hin gestanden. 2014 waren sie auf Betreiben der Gemeinde dann mehrere Hundert Meter weiter in Richtung des Kirchhorster Sees umgesetzt worden. Aber auch schon der alte Platz war durch Vermüllungen, Vandalismus und Brandstiftungen aufgefallen. Die Abfallentsorgungsgesellschaft Aha schickt täglich von Montag bis Freitag einen Standplatzreiniger nach Kirchhorst – doch das gleicht einem Kampf gegen Windmühlen auf Kosten aller Gebührenzahler.

Suche nach Alternativstandort bleibt erfolglos

Monatelang war zuletzt im Kirchhorster Ortsrat über mögliche Alternativstandorte für die Container diskutiert worden. Doch als wirklich geeignet erwies sich letztlich keiner der präsentierten Vorschläge: Mal verweigerte der Grundbesitzer seine Zustimmung, mal sprachen für die Ortspolitiker ästhetische Gründe dagegen. Im Herbst beschloss das Gremium dann, den Wertstoffsammelplatz ersatzlos zu streichen.

„Ich finde das nicht so lustig. Ich hätte mir Ersatz für die Wertstoffinsel gewünscht, beispielsweise am Kreisel oder vor dem Maikäfer“, sagte am Donnerstag Jürgen Hartmann. Der Landwirt betreibt seit 1996 auf seinem Hof am Krümpelweg in Kirchhorst im Auftrag von Aha eine Grüngutannahmestelle. Auch Container für Altpapier, Altglas und Leichtverpackungen („Gelber Sack“) stehen dort bereit.

Bislang hat Hartmann mit wildem Müll wenig Probleme, aber er weiß nicht, ob das auch so bleibt. „Mal gucken, wie sich das Klientel künftig verhält.“ Er hofft, dass mehr Menschen ihre Wertstoffe künftig vielleicht auf dem Weg zur Arbeit an einer der Wertstoffinseln entsorgen. „Und bis zur Deponie in Lahe ist es ja auch nicht weit.“

Die Kirchhorst nächstgelegenen regulären Wertstoffinseln finden sich in der Gartenstadt Lohne (Auf dem Kley/nur Glas), in Neuwarmbüchen (Farster Straße/nur Glas) und in Altwarmbüchen (Am Walde/nur Glas). Altpapiercontainer stehen beispielsweise auch am Farrelweg/Ecke Königsberger Straße in Altwarmbüchen. Altkleider und Schuhe kann man im Container auf dem Edeka-Parkplatz in Kirchhorst entsorgen.

