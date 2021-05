Isernhagen

„Wir haben uns jahrelang vorführen lassen, damit ist es jetzt vorbei“, betonte Herbert Löffler (SPD), der auch Ortsbürgermeister von Kirchhorst ist, zum jetzt gefassten Beschluss des Rates. Der Ärger in seinen Worten hat einen Grund: Seit mehr als zwölf Jahren verfällt ein leer stehendes Haus an der Steller Straße in Kirchhorst. „Ein Schandfleck für das ganze Dorf“, sagte Löffler nun abermals. Mehrfache Aufforderungen und Kontakte zum Eigentümer hatten bisher über ein paar Aufräumarbeiten hinaus nur wenig Erfolg. Jetzt hat der Rat einstimmig 5000 Euro freigegeben, damit die Gemeinde ein Gutachten erstellen lassen kann, um den Eigentümer zu Maßnahmen zu zwingen – sollte dieser die nächste Frist bis Ende Mai ebenfalls verstreichen lassen.

Eigentümer kann noch bis Ende Mai Unterlagen einreichen

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ortsrat Kirchhorst die Gemeindeverwaltung aufgefordert, zu handeln. Tatsächlich gab es im November dann auch Gespräch mit dem Eigentümer des Grundstücks an der Steller Straße 3 zu möglichen Planungen – doch seitdem herrscht Ruhe. Bis Ende Mai besteht nun noch die Möglichkeit, „prüffähige Unterlagen“ für die Planungen für das Grundstück einzureichen, teilt die Gemeinde mit.

Sollte diese Frist verstreichen, stehen nun 5000 Euro im Haushalt bereit, um ein Gutachten zum Grundstück erstellen zu lassen und sich Rechtsbeistand bei diesem Thema zu holen. Denn auch wenn es sich um ein Privatgrundstück handelt, kann die Gemeinde Einfluss nehmen. Die Gemeinde könnte gemäß Paragraf 177 des Baugesetzbuches eine Modernisierung oder Instandsetzung des Gebäudes anordnen. Sollten die Missstände und Mängel an dem Gebäude nicht mehr behoben werden können, könnte die Gemeinde den Eigentümer zudem laut Paragraf 179 des Baugesetzbuches dazu verpflichten, zu dulden, dass das Haus ganz oder teilweise abgerissen werden muss.

Helmut Lübeck (CDU) maß dem nun gefassten Ratsbeschluss auch einen wichtigen Signalcharakter bei. „Jetzt ist Schluss. Wir üben mit dem Beschluss Druck auf den Eigentümer auf, indem wir die Verwaltung handlungsfähig machen“, sagte er. Das würde auch eine Warnung an andere Eigentümer sein, die ihre Immobilien in Isernhagen verwahrlosen lassen.

Von Carina Bahl