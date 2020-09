Kirchhorst

Seit mehr als zwölf Jahren ärgern sich die Bürger und der Ortsrat über den Zustand eines Hauses an der Ortsdurchfahrt in Kirchhorst. Die Immobilie an der Steller Straße 3 wirkt verwahrlost und heruntergekommen. Fenster sind eingeschlagen, kaputtes Mobiliar steht im Vorgarten. Im Juli hatten sich Ortsrat und einige Anwohner daher zusammengetan, um die Gemeinde Isernhagen, aber auch die Region Hannover als zuständige Bauaufsicht aufzufordern, endlich tätig zu werden. Per Eilantrag sollte das Thema auf die Tagesordnung der Bauausschusssitzung am Mittwoch, 2. September, gebracht werden – mit Erfolg.

Region und Gemeinde hatten Ende Juli noch argumentiert, sie könnten nur tätig werden, wenn von der Immobilie eine Gefahr ausgehe – das sei aber nicht der Fall. Das Grundstück sei umzäunt, es gebe keine unzumutbaren Belästigungen. Inzwischen hat die Gemeinde jedoch reagiert und ihren Rechtsbeistand um Unterstützung gebeten, um zu prüfen, welche Handhabe man habe, um dem verwahrlosten Gebäude ein Ende zu setzen.

Grundsätzlich, so teilt die Verwaltung nun den Politikern mit, gebe es zwei Möglichkeiten für städtebauliche Maßnahmen: Die Gemeinde könnte gemäß Paragraf 177 des Baugesetzbuches eine Modernisierung oder Instandsetzung des Gebäudes anordnen. Sollten die Missstände und Mängel an dem Gebäude nicht mehr behoben werden können, könnte die Gemeinde den Eigentümer zudem laut Paragraf 179 des Baugesetzbuches dazu verpflichten zu dulden, dass das Haus ganz oder teilweise abgerissen werden muss. Auf beide Möglichkeiten hatte auch der Ortsrat hingewiesen. Ob eine der Maßnahmen im Fall des Hauses an der Steller Straße umsetzbar wäre, soll nun der Jurist klären.

Die öffentliche Sitzung des Bauausschusses beginnt am Mittwoch, 2. September, um 18.30 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen. Weitere Themen sind unter anderem die Sanierung des Zentrums und die Planungen für ein neues Gewerbegebäude auf dem Gelände am Rewe-Markt in F.B. Bürger können zu Beginn Fragen stellen. Es gelten die Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen.

Von Carina Bahl