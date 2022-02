Kirchhorst

Auf dem Gelände der St.-Nikolai-Kirchengemeinde an der Steller Straße in Kirchhorst hängen in diesen Tagen viele Kunstwerke. Die Konfirmanden der Kirchengemeinde haben sich Gedanken gemacht zu der Frage „Wie stellst du dir Gott vor?“ und daraus einen Stationengottesdienst entwickelt.

Am 30. April und 1. Mai feiert St. Nikolai die Konfirmationen. Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen lässt die Kirchengemeinde den klassischen Vorstellungsgottesdienst aber ausfallen und gibt den Konfirmanden anhand des Stationenwegs eine andere Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Mitmachaktionen für Besucherinnen und Besucher

Noch bis Sonntag, 13. Februar, können täglich zwischen 11 und 18 Uhr das Gelände und die Kirche besucht werden. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es auch Impulse, Mitmachaktionen und etwas zum Mitnehmen für zu Hause.

Von Carina Bahl