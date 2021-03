Kirchhorst

Feste fallen aus, das Vereinsleben ruht, und die Kontakte sind weiterhin stark beschränkt: Die Dorfgemeinschaft in Corona-Zeiten zu beleben ist nicht einfach. Nun hat sich der Männerstammtisch Kirchhorst entschieden, auch in diesem Frühjahr wieder mit neuen Begrüßungsschildern an den Ortseingängen die Gemeinschaft zu beschwören. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Grüße für einen Hingucker gesorgt – jetzt gibt es die Neuauflage.

Unterstützen, gemeinsam, helfen: Die Schlagworte sind eindrücklich. Die Kirchhorster sind aufgerufen, die örtliche Wirtschaft, die Vereine und ihre Mitmenschen zu unterstützen. „Und das diesmal in frühlingshaften Farben“, betont Christian Possienke vom Männerstammtisch.

Von Carina Bahl