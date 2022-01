Kirchhorst

Wohin mit den Sektflaschen vom Silvesterabend? Wohin mit den anderen Wertstoffen? Diese Fragen dürfte in den nächsten Tagen die Kirchhorsterinnen und Kirchhorster beschäftigen. Denn: Die bisherige Annahmestelle am Krümpelweg ist dicht. Ein mobiler Zaun versperrt den Zugang zu den Sammelbehältern. Ortsbürgermeister Herbert Löffler ist bereits auf der Suche nach einer Ersatzfläche für die Tonnen. Wo die sein könnte und welche anderen Themen der SPD-Politiker gemeinsam mit dem Ortsrat in diesem Jahr angehen will, erläutert er bei einem Ortsspaziergang durch Kirchhorst.

Müll in Kirchhorst über den Zaun geworfen

Ärger mit der Sammelstelle für Flaschen und andere Wertstoffe am Krümpelweg gibt es schon länger. Immer wieder wurde Müll außerhalb der Öffnungszeiten abgeladen oder einfach über den Zaun geworfen. Das ist keine schöne Situation für Jürgen Hartmann, auf dessen Hof die Behälter stehen. Als sich im Dorf vor zwei Jahren bei der Suche nach einer Stellfläche für die Wertstofftonnen keine Lösung finden ließ, stimmte der Landwirt zu, sie neben der Grüngutannahme aufzustellen. „Unentgeltlich“, wie Löffler betont.

Abgesperrt: Am Krümpelweg in Kirchhorst können keine Wertstoffe mehr abgegeben werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Die Situation eskalierte schließlich an einem Sonntag im April vergangenen Jahres. Ein Autofahrer entlud mittags seine Wertstoffe aus seinem Wagen und warf sie über den Zaun vor die Container. Als Hartmanns Lebensgefährtin den Autofahrer daran hindern wollte, weitere Kartons auszuladen, trat dieser aufs Gaspedal und fuhr weg. Dabei erwischte er die Frau mit seinem Auto am Knie. „Ich kann verstehen, dass Jürgen Hartmann die Nase voll hat und die Container nicht mehr auf seinem Grundstück haben möchte“, sagt Löffler. Darum ist er nun auf der Suche nach einem neuen Stellplatz.

Kirchhorsts Ortsbürgermeister Löffler für Sammelstelle am Edeka-Markt

Er hofft, dass die Gemeinde dem Ortsrat kurzfristig einige Plätze anbieten kann. „Die ist jetzt am Zug.“ Allerdings: Große Hoffnungen auf eine kurzfristige Lösung macht er sich nicht. „Es war schon vor zwei Jahren schwierig, einen Platz zu finden“, meint er. Nach seinen Worten war es immer der gleiche Ablauf. „Ein Ort wurde vorgeschlagen, und die Anlieger liefen Sturm. Alle wollen eine Sammelstelle für Wertstoff, aber bitte nicht in der Nähe der eigenen Wohnung“, berichtet er von der schwierigen Suche. Aber eines ist für Löffler auch klar. „Gegen den Willen der Anwohner setzen wir niemandem einen Sammelplatz vor die Nase.“

Der Ortsbürgermeister selbst hat einen eigenen Favoriten für den neuen Containerplatz. „Am Edeka-Markt“, schlägt er vor. „Schließlich kommen ja auch viele der Wertstoffe, die gesammelt werden sollen, aus dem Laden.“ Aber: Der Platz war auch schon bei der vergangenen Suche in der engeren Wahl, und am Ende klappte es mit dem Standort doch nicht.

Regionspräsident Krach in Ortsrat eingeladen

Aber es müssen weitere Probleme in nächster Zeit im Kirchhorster Ortsrat gelöst werden. Unter zwei Verkehrsthemen hofft Löffler in diesem Jahr endgültig einen Strich machen zu können. Die Verkehrsführung für Radfahrer an der Autobahnanschlussstelle und die Errichtung eines Fußgängerübergangs an der Neuwarmbüchener Straße. „Es wäre super, wenn beides in diesem Jahr erledigt werden könnte“, sagt Löffler und will bei beiden Themen weiter Druck machen.

Ortsbürgermeister Herbert Löffler will die Kirchhorster Autobahnanschlussstelle für Fahrradfahrer sicherer machen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Der Ortsrat und der Ortsbürgermeister scheinen hier Erfolg zu haben. Nachdem die Region Hannover anfangs abgewunken hatte, kündigte sie kurz vor der Kommunalwahl an, die Anbindung der Autobahn an die K112 kurzfristig umzubauen und für die Radfahrer sicherer zu machen. Wie dringlich das Problem ist, will Löffler dem neuen Regionspräsidenten Steffen Krach (SPD) in der Ortsratssitzung am 9. Februar verdeutlichen. Er hat den neuen Regionschef zu dem Treffen eingeladen.

Überweg an Neuwarmbüchener Straße kommt

Außerdem stehen die Zeichen für die Erledigung eines zweiten Anliegens des Ortsrates gut. Seit Februar 2019 fordern die Kommunalpolitiker die Einrichtung eines Fußgängerübergangs über die Neuwarmbüchener Straße. Der soll den Weg der Kinder zur Grundschule Drei Eichen sicherer machen. „Die Verwaltung“, so Löffler, „hat nun zugesagt, dass der Überweg gebaut wird.“ Er soll im Kreuzungsbereich Schilfgrund/Moosgrund angelegt werden.

Das ist Kirchhorst Kirchhorst ist nach Altwarmbüchen und H.B. Isernhagens drittgrößter Ortsteil. 3236 Menschen waren dort laut Gemeinde Ende des Jahres gemeldet – darunter 634 Kinder und Jugendliche sowie 853 Bürgerinnen und Bürger älter als 60 Jahre. Kirchhorst besteht aus dem Kernort und Stelle. Im Lückenschluss soll in den nächsten Jahren die „Neue Mitte“ als großes Neubaugebiet entstehen. Aktuell gibt es im Dorf noch zwei Ortsfeuerwehren, die aber künftig fusionieren wollen. Wie das geht, hat bereits die Kirchhorster Grundschule vorgemacht: Diese ist mit der Grundschule Neuwarmbüchen verschmolzen – zur Grundschule Drei Eichen. Es gibt einen Jugendtreff und eine Begegnungsstätte in der Alten Schule. Die Kirche St. Nikolai ist Herzstück im Ort. Kirchhorst ist der einzige Ortsteil mit einem SPD-Bürgermeister. Außer Herbert Löffler sitzen im neuen Ortsrat Tobias Poremba (SPD), Robin Triebsch (CDU), Hugo Berkelmann (CDU), Christiane Schmidl-Bötticher (Grüne), Ulrich von Rautenkranz (FDP) und Thomas Mazur (Wählergemeinschaft für Kirchhorst).

Aber es gibt auch noch eine Menge andere Themen, die den Ortsrat auch im neuen Jahr weiter beschäftigen werden. Ein wichtiges ist für den Ortsbürgermeister die „Schrottimmobilie an der Steller Straße. Die wird uns weiter beschäftigen. Da muss endlich etwas passieren.“

Fusion der Kirchhorster Feuerwehren unterstützen

Recht überraschend tauchte kurz vor Weihnachten eine weitere Aufgabe für den Ortsrat auf. Die Freiwilligen Feuerwehren von Kirchhorst und Stelle wollen zu einer Truppe fusionieren. „Diesen Zusammenschluss unterstützen wir natürlich“, kündigt der Ortsbürgermeister an und sieht Arbeit auf die Kommunalpolitiker zukommen. „Für die neue Feuerwehr brauchen wir ein neues Haus.“

Generationswechsel: Auf der Grünfläche Steller Straße/Ecke Stichbruch wächst bereits die neue Kirchhorster Weihnachtstanne. Quelle: Thomas Oberdorfer

Aber nicht alle Probleme wurden aus dem alten Jahr mit in 2022 genommen. Eine eher kleine Aufgabe ist bereits erledigt. Gleich neben der großen Tanne auf dem Parkplatz vor dem neuen Friedhof an der Steller Straße pflanzte Löffler einen kleinen Baum, damit eine Tradition in Kirchhorst fortgesetzt werden kann. Alljährlich schmücken Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte St. Nikolai die Tanne. „Der alte Baum ist mit einer Höhe von mittlerweile zwölf Metern viel zu hoch geworden, da konnten die Kinder nur noch die Zweige ganz unten schmücken.“ Und der Ortsbürgermeister verbindet mit der neuen Tanne eine Hoffnung für 2022. „Dort feiern wir Kirchhorster in diesem Jahr wieder unseren Weihnachtsmarkt.“

Von Thomas Oberdorfer