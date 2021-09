Kirchhorst

Dieter Altwig ist 87 Jahre alt. Und er ist leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Sein Alter sieht man ihm nicht an, wenn er montags in der Sporthalle Kirchhorst zum Aufschlag ausholt. Auch nicht, wenn er sich blitzschnell an der Platte bewegt, um Schmetterbälle zu verteidigen. „Man muss immer in Bewegung bleiben“, sagt der Altwarmbüchener, lacht und macht vor, wie er sich täglich zu Hause fit hält – mit Schwungübungen für die Arme. „Dieter ist ein echtes Vorbild für uns alle“, sagt Günter Seitz, Abteilungsleiter Tischtennis beim SSV Kirchhorst. Nicht zuletzt, weil Altwig auch mit 87 Jahren noch als bester Einzelspieler aus Turniertagen hervorgeht. Ans Aufhören ist da also gar nicht zu denken. „Dieser Sport macht einfach Spaß“, sagt Altwig.

Tischtennisspieler des SSV suchen Nachwuchs

Doch der Blick in die Sporthalle Kirchhorst zeigt deutlich: Es gibt noch viel Platz für weitere Mitspieler. „Wir suchen dringend Nachwuchs“, betont Seitz. Rund 20 aktive Erwachsene und rund zehn Kinder und Jugendliche zählt die Tischtennisabteilung nach Corona nur noch. „Wir müssen die Leute wieder vom Sofa bekommen“, beschreibt es Seitz. Jeder, der Lust habe, Tischtennis einmal auszuprobieren, könne montags das Training spontan besuchen – ab 17 Uhr sind die Kinder und Jugendlichen im Training, ab 19 Uhr die Erwachsenen. Die Geselligkeit komme nie zu kurz. Und wer nur trainieren, aber keine Turniere spielen wolle, könne das auch tun. Schläger und Bälle stellt der SSV.

Weitere Informationen gibt es online auf www.ssv-kirchhorst.de unter dem Stichwort „Tischtennis“. Und wer sich noch von der Sportart überzeugen lassen muss, der sollte vielleicht einfach mal fünf Minuten Dieter Altwig beim Spiel zugucken – das lohnt sich allemal.

Von Carina Bahl