Ganz Kirchhorst hat am Sonntag den Herbst gefeiert: Während sich im Jugendtreff die Kinder und Jugendlichen des Ortes an sieben Spielstationen vergnügten, konnten ihre Eltern und Großeltern eine Tür weiter in der Kaffeestube der Begegnungsstätte an der Schulstraße bei Kaffee und Kuchen ein Schwätzchen halten. An sieben Ständen mit Kunsthandwerk ließ es sich trefflich nach schönen Kleinigkeiten und ersten Weihnachtsgeschenken schauen. Und der Erlös der Veranstaltung, die Jugendtreff und Initiativgruppe Begegnungsstätte „Alte Schule“ in Kooperation veranstalten, ist für gute Zwecke bestimmt. Die 644 Euro, die beim Herbstfest eingenommen wurden, gehen an das Aegidiushaus. Der Verwendungszweck für den Erlös aus dem Herbstmarkt steht noch nicht fest.

Mehr als 70 Kinder werkeln, toben und schätzen

Über mangelnden Ansturm konnte sich Inga Otto, Leiterin des Jugendtreffs, nicht beschweren: Die Schlange an der von ihr betreuten Ausgabe der Tombola-Preise riss nicht ab und auch im Jugendtreff selbst herrschte reger Trubel. „Bei uns haben die Kinder ihren Spaß, während die Eltern drüben in Ruhe schauen können. Alle sind glücklich“, fasste sie das Erfolgsgeheimnis der Veranstaltungen zusammen. Mehr als 70 Kinder machten mit beim Werkeln, Toben und Schätzen an insgesamt sieben Stationen. Da wurden Drachen bunt bemalt, Vogelhäuschen zusammengesetzt und Dackel aus Süßigkeiten gebastelt. Für Bewegung sorgten Angebote wie das Klingelspringen. Dabei mussten die Teilnehmer innerhalb einer Minute so oft wie möglich auf eine Metallklingel drücken und gleichzeitig hochhüpfen.

„Diesmal hatten wir gleich viele Mädchen und Jungen“, freute sich Otto. Nicht nur die typische Klientel des Jugendtreff fand den Weg zum Herbstfest: „Dazu dürfen auch die kleinen Geschwister mitkommen, sonst ist für alle ab sechs geöffnet“, sagte die Leiterin. Auch ältere Jugendliche schauten zum Hallo-Sagen vorbei – oder unterstützten die drei Mitarbeiter des Treffs an diesem Nachmittag ehrenamtlich. Warum die 644 Euro ans Aegidiushaus gehen, in dem Kinder und junge Menschen mit Beeinträchtigungen auf Zeit aufgenommen werden, damit ihre Eltern etwas Kraft tanken können? „Es ist mit wichtig, den Kindern zu zeigen, dass es nicht allen gut geht“, sagte Otto.

Plaudern ist Trumpf auf dem Herbstmarkt

Auch in der Begegnungsstätte nebenan ging es munter zu – und die Torten und Kuchen auf dem Buffet verkauften sich bestens. „Es kommt immer stoßweise“, sagte Carola Schmidt, von der Initiativgruppe Begegnungsstätte „Alte Schule“, während sie Teller abwusch. Insgesamt fünf Helferinnen sorgten dafür, dass alle Gäste gut versorgt wurden.

Kirchhorsterin Ingrid Hellmund verkaufte an ihrem Stand Handgefertigtes: „Ich hatte mir extra mein Strickzeug mitgenommen, aber es kommen so viele, die ich kenne, dass ich gar nicht zum Stricken komme.“

Auch vor der Begegnungsstätte herrschte reges Treiben. Nicht nur an den Kunsthandwerkständen, sondern auch am Grill, den die Laienspielgruppe Stelle betreute. Eben jene Gruppe sei in der Vergangenheit auch schon mit den Einnahmen des Herbstmarktes unterstützt worden – wie viele andere Gruppen und Projekte. „Wen wir in diesem Jahr unterstützen, steht aber noch nicht fest“, sagte Schmidt.

Zur Galerie Spiele für Kinder, Kaffee und schöne Dinge für Eltern und Großeltern und der Erlös ist für den guten Zweck: Das ist das Erfolgsrezept von Herbstmarkt und Herbstfest in Kirchhorst.

