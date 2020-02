Kirchhorst

Vorbildlicher Einsatz für den Klima- und Umweltschutz: Die Grundschüler in Kirchhorst haben sich nach einjähriger Pause erneut an dem Projekt „ Energiesparen im Schulalltag“ der Gemeinde Isernhagen beteiligt – und das mit Erfolg.

Die Erst- bis Viertklässler achteten darauf, dass etwa durch Stoßlüften, doppelseitiges Drucken, Mülltrennung und Lichtausschalten Energie an der Schule eingespart wurde. Zudem hatte die Grundschule zwei Schüler des vierten Jahrgangs zu Energiemanagern ausgebildet.

Für den Einsatz ist die Schule mit einer Prämie der Gemeinde von 217 Euro belohnt worden. Den gleichen Betrag spendete jetzt der Ortsrat Kirchhorst an den Förderverein der Grundschule. Ortsbürgermeister Herbert Löffler überreichte das Geld am Mittwochabend in der Sitzung an Eike Brand, Stellvertreter des Vorstandes. Laut Schulleiter Egbert Bortfeldt soll das Geld entweder in den Schulgarten oder ein anderes Klima- oder Naturprojekt fließen. „Das müssen wir noch gemeinsam festlegen“, sagte er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier