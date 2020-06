Altwarmbüchen/Isernhagen F.B

Es hatte sich bereits angedeutet, nun kommt es wie befürchtet: Der Bau der neuen Kindertagesstätte Birkenwäldchen in Altwarmbüchen verzögert sich weiter. Schuld daran sind auch die Besonderheiten der Corona-Pandemie. Das Rathaus hofft auf eine Übergangslösung zumindest für einen Großteil der Kindergartenkinder. Deutlich besser sieht es beim zweite Kita-Neubau im Gemeindegebiet aus.

Gemeinde erweitert seit Jahren ihr Kita-Angebot

Kita-Plätze sind in Isernhagen stark nachgefragt. Das liegt einerseits am Rechtsanspruch, andererseits auch am starken Zuzug junger Familien. Die Gemeinde hatte einerseits durch die Ausweisung neuer Baugebiete wie der Wietzeaue in Altwarmbüchen, dem Haselhöfer Vorfeld in Isernhagen H.B. und dem Kircher Vorfeld in K.B. selbst zur höheren Nachfrage beigetragen. Andererseits, und das war nicht so erwartet worden, gab es auch einen verstärkten Generationswechsel im Bestand. Ältere Bürger suchten sich kleinere Immobilien, Familien zogen in die frei werdenden Wohngebäude oder bauten auf diesen Grundstücken neu.

Die Gemeinde hatte deshalb peu à peu die Zahl ihrer Kita-Plätze erhöht. Das Familienzentrum St. Margarete in der Wietzeaue kam hinzu, ebenso die kleine Kita Kreugers Weg in H.B. Mehrere Kitas wurden deutlich erweitert.

Kita in Isernhagen F.B . soll zum 1. August starten

Insgesamt 145 Plätze sollen nun in zwei komplett neuen Kitas entstehen. Beide sollten nach den ursprünglichen Plänen zum Beginn des Kita-Jahres am 1. August ihren Betrieb aufnehmen. Bei der Einrichtung in F.B. für 25 Kindergarten- und 15 Krippenkinder klappt das nach aktuellem Stand auch. Dort lässt die Gemeinde seit Monaten die Alte Schule an der Hauptstraße 24 umbauen, die Kita wird dann ein freier Träger betreiben. „Sie soll wie geplant zum 1. August öffnen“, sagte Silvia Voltmer, Leiterin des Amtes für Jugend, Bildung und Sport. In circa zwei Wochen werde man die Plätze vergeben.

Nicht so gut steht es hingegen um den Baufortschritt bei der Kita Birkenwäldchen in Altwarmbüchen. Diese soll 75 Kindergarten- und 30 Krippenkinder aufnehmen und ist damit ein wichtiger Baustein, um den Elternwünschen nach Betreuung gerecht zu werden. Wegen Verzögerungen bei der Baugenehmigung hatte die Gemeinde die geplante Inbetriebnahme schon längst vom 1. August auf den 1. November verschoben.

Doch auch dieser Termin ist mittlerweile nicht mehr zu halten, sagte Voltmer. „Stand jetzt planen wir mit der Öffnung der Kita zum 1. Januar.“ Sie begründete die neuerliche Verzögerung mit den Corona-Einschränkungen – teils fehlten den Baufirmen Mitarbeiter, teils wurde Material nicht termingerecht geliefert.

Übergangs-Kita soll in die Heinrich-Heller-Schule

Um die fürs nächste Kita-Jahr eingeplanten Plätze, die es nun erst Anfang 2021 geben wird, zumindest teilweise zu ersetzen, arbeitet die Gemeinde an einem Plan B. „Wir versuchen eine Übergangslösung für 50 Kindergartenkinder zu schaffen“, sagte die Amtsleiterin. Die Idee geht dahin, diese in der Heinrich-Heller-Schule an der Jacobistraße unterzubringen. „Woanders werden wir es nicht hinbekommen.“ Vom Landesjugendamt, zuständig für die Betriebsgenehmigungen von Kindertagesstätten, habe die Gemeinde schon „positive Signale“ empfangen.

Starten will die Gemeinde die Betreuung der 50 Kindergartenkinder dort zum 1. September. Schneller sei dies nicht zu machen, sagte Voltmer. Während die Leitung für die neue Kita Birkenwäldchen (und die geplante Übergangs-Kita) mittlerweile gefunden ist, laufen die Bewerbungsgespräche für die übrigen Erzieher gerade.

Welche Familien bei den Plätzen zum Zuge kommen werden, darüber soll das Ergebnis des Vergabeverfahrens entscheiden. Das Punktesystem bevorzugt im Kindergartenbereich Fünfjährige gegenüber drei- und vierjährigen Kindern. Keine Übergangslösung hingegen ist für die 30 Krippenplätze der Kita Birkenwäldchen geplant. „Das würde nicht funktionieren“, sagt Voltmer mit Blick auf die Eingewöhnungszeit, die bei den Ein- bis Dreijährigen am Anfang steht.

Kita-Plätze sind Thema im Ausschuss Der Ratsausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Senioren befasst sich am Mittwoch, 10. Juni, in Sachstandsberichten der Verwaltung mit der Kita-Platzvergabe sowie der aktuellen Lage in den Kitas und bei der Jugendpflege während der Corona-Pandemie. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus. Die Hygienevorschriften lassen zwölf Bürger als Zuhörer zu, es gilt das Windhundprinzip. Die Zuhörer müssen ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen und sich die Hände desinfizieren, die Stühle sind auf Abstand gestellt. Weitere Themen sind die Forderungen des Altwarmbüchener Ortsrates nach einer legalen Graffitiwand und der CDU nach einem Verzicht auf Schließzeiten in den Kitas in der zweiten Jahreshälfte. Für Kinder-Großtagespflegestellen will die Gemeindeverwaltung eine Prämienzahlung einführen. Auch darüber sollen die Politiker in der Sitzung diskutieren.

Von Frank Walter