Altwarmbüchen

In der neuen kommunalen Kita Birkenwäldchen in Altwarmbüchen sind die Frösche los: Gemeinsam mit der Wildtierhilfe Isernhagen läuft dort aktuell das Projekt „Wildes Klassenzimmer“. Die Kita-Kinder haben dabei die Möglichkeit, über einen Zeitraum von drei Monaten europäische Laubfrösche in einem Terrarium zu beobachten, das Juliane Winterhoff und ihr Team von der Wildtierhilfe in der Kita aufgebaut haben.

Im Kita-Alltag geht es jetzt viel um Frösche

Die Kinder können ihre grünen Mitbewohner nun täglich beobachten und sich intensiv mit den Tieren beschäftigen. Die Krippengruppe singt Froschlieder zum Hüpfen und Quaken, im Kindergarten geht es um die Entwicklung der Tiere – vom Lauch über die Kaulquappe bis zum Frosch. Alle Aktionen werden gesammelt und am Ende der Wildtierhilfe vorgestellt. Das „Wilde Klassenzimmer“ endet mit einem Zertifikat für die jungen Tierforscher. Auch andere Kitas und Schulen sollen von dem Bildungsprojekt profitieren – dafür können auch Patenschaften für Futter und Materialien übernommen werden. Weitere Informationen gibt es bei Winterhoff unter Telefon (0173) 2863654.

Von Carina Bahl