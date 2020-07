Altwarmbüchen

Bis 1. Oktober geben die Verwaltung und die Mehrheit der Ratspolitiker den Initiatoren der Kita Fuchsbau erneut Zeit, um grundlegende Fragen zu klären und dann die Einrichtung doch noch mit kommunaler Förderung öffnen zu können – so lautet der Kompromiss, den der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag kurzfristig fasste. Damit folgte das Gremium mehrheitlich einem Vorschlag der CDU-Fraktion.

„Dann fangen Sie mal an zu arbeiten“: Mit diesem Satz verabschiedete der Ratsvorsitzende Christian Possienke die Aktiven der Elterngruppe, die seit Monaten die Kita für 32 Jungen und Mädchen planen und deren Arbeit derzeit wegen eines Nachbarschaftsstreits ins Stocken geraten ist. Sie müssen nun unter anderem die bau- und nutzungsrechtlichen Genehmigungen einholen, die Verkehrssicherung inklusive der Parkplätze darstellen und die Zustimmung aller Nachbarn und Anlieger zum Betrieb der Kita vorlegen.

SPD-Fraktion lehnt Kompromiss ab

Mit dem Beschluss verhinderte der Rat quasi in letzter Minute, dass die Eltern entweder das Projekt ganz beenden oder an einem anderen Standort realisieren müssen. Denn die beiden zuständigen Fachausschüsse hatten in der vergangenen Woche bereits das Aus oder eine Neuplanung an anderer Stelle empfohlen. An der Einschätzung, dass es zu viele Risiken und offene Fragen gebe, hat sich nach Einschätzung der Ratspolitiker und der Verwaltung nichts geändert – angesichts des Engagements und Herzbluts aber, das die Isernhagener in das Projekt gesteckt hätten, wollten die Politiker ihnen mehr Zeit geben, erklärte Fraktionschef Helmut Lübeck die Haltung der CDU. Dieser schlossen sich auch Politiker von Grünen, AfD und FDP an. Die SPD hingegen lehnte das Aussetzen der Entscheidung ab.

Von Antje Bismark