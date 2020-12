Kirchhorst

Der Besuch des Weihnachtsmannes auf dem Kirchhorster Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende sorgt jedes Jahr für strahlende Kinderaugen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen. Auf den Weihnachtsmann, der Jahr für Jahr eine wirklich starke Ähnlichkeit mit Ortsbürgermeister Herbert Löffler aufweist, brauchten aber zumindest die Kinder der Kita St. Nikolai nicht zu verzichten. Dieser stattete den Kindern einen Besuch ab – und hatte auch noch eine Überraschung parat.

Weihnachtspony Luna besucht Kita-Kinder

Ein lautes Läuten einer Glocke ließ die Kinder sofort aufhorchen. Gespannt standen sie, in Gruppen aufgeteilt, unter anderem am Gartenzaun, vor dem Haupteingang der Kita und hinter den Fenstern der Einrichtung. Als sie den Weihnachtsmann erblickten, gab es kein Halten mehr. Schließlich gab es viel zu besprechen: Hat er meinen Wunschzettel bekommen? Wo wohnt er? Wo sind die Rentiere? Bei jeder Gruppe hielt der Weihnachtsmann an und nahm sich ausreichend Zeit, um mit ihr zu reden.

In die Kita hinein durfte er nicht – Corona-Regeln gelten auch für den Bärtigen. Und die lassen aktuell keine Personen von außen in die Kindertagesstätten. Mit leeren Händen war er aber nicht gekommen. Mehr als 100 Schokoladenweihnachtsmänner hatte er im Gepäck, gespendet vom Ortsrat Kirchhorst. Man munkelt, der Weihnachtsmann habe da gute Kontakte. „Eigentlich wurden auch noch immer gemeinsam mit den Kindern Lieder gesungen und eine Geschichte vorgetragen“, sagte Kita-Leiterin Ulrike Ahrens. Aber auch das fiel dem Infektionsschutz zum Opfer. „Die Kinder haben sich aber trotzdem sehr gefreut.“

Ein Teil der Kita-Kinder hat sich draußen versammelt, um den Weihnachtsmann zu begrüßen. Quelle: Lisa Höfel

Gefreut haben sich die Kinder zudem über die Überraschung: Weihnachtspony Luna. Seit 2013 begleitet das Pony mit Engel und Besitzerin Pia Bernecker den Weihnachtsmann auf den Adventsmarkt in Kirchhorst. Doch 2019 mussten die Kinder Abschied nehmen. „Voriges Jahr sollte eigentlich der letzte Auftritt sein, da wir dieses Jahr nach Paraguay auswandern wollten“, sagte Bernecker. Ihre Familie hatte geplant, in Südamerika eine Rinderzucht zu betreiben. Doch im Corona-Jahr war das nicht möglich.

Ein Stück Kirchhorster Weihnachtsleben

Umso mehr Spaß hatte die inzwischen 21-Jährige nun dabei, die alte Tradition aufleben zu lassen und den Kindern mit Luna eine Überraschung zu bereiten. „Die Kinder haben sich jedes Jahr so sehr auf Luna gefreut“, sagte Bernecker. Für sie war es jetzt nur schade, dass die Kinder nicht direkt zum Pferd durften, um es zu streicheln. Aber sicher sei nun mal sicher. Die Kita-Kinder freuten sich dennoch riesig – so wie auch die Erwachsenen. „Es ist jedes Jahr ein Highlight. Es gehört irgendwie zum Kirchhorster Weihnachtsleben dazu“, sagte Bernecker.

