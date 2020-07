Isernhagen N.B

Ein krankes Kind gehört nicht in die Krippe und auch nicht in den Kindergarten – in diesem Punkt stimmen Eltern, Erzieher und die Gemeinde Isernhagen als Trägerin von Kitas überein. Aber: Wann gilt ein Kind als krank und sollte deshalb nicht mehr in die Betreuung gehen? Darüber gehen die Meinungen, nicht nur in Isernhagen, weit auseinander.

Denn viele Familien, die in anderen Zeiten als der Corona-Pandemie, vielleicht ihren Nachwuchs zu Hause gesund gepflegt hätten, sehen diese Möglichkeit nicht mehr für sich. Sie haben Urlaubs- und Krankheitstage bereits während des Lockdowns aufgebraucht, Großeltern gelten oftmals als Risikopatienten und stehen deshalb für die Betreuung nicht mehr bereit. Deshalb haben die Eltern aus der Kita Kunterbunt in Isernhagen nun einen Brief an Bürgermeister Arpad Bogya und die Ratsfraktionen formuliert, um sich gegen die aus ihrer Sicht zu strengen Vorgaben der Gemeinde zu wehren.

Gemeinde schließt Gruppe für drei Tage

Mehr als 45 Jungen und Mädchen und damit mehr als die Hälfte aller Kita-Kinder waren in den vergangenen Tagen an einem Infekt erkrankt, zudem fielen zehn Erzieher aus, wie Bogya sagt. Seine Mitarbeiter führten viele Gespräche mit den Eltern, nicht nur mit Blick auf die Corona-Infektionen, sondern vor allem auch auf die Kita-Satzung. Sie sieht vor, dass erkrankte Kinder nicht in die Einrichtung gehen sollten und dass Eltern bei ansteckenden Krankheiten ein ärztliches Attest für die Rückkehr vorlegen müssen – in diesem Fall bat Bogya die Eltern um ein Attest vom Kinderarzt, um die Erkältungswelle einzudämmen.

„Wenn die Kinder bei jeder Schnupfnase zu Hause bleiben müssen, dann können wir sie eigentlich im Herbst abmelden und im Frühjahr wieder anmelden“, sagt Deike Bätke, von Beruf Medizinerin. Das sei Eltern nicht zuzumuten: „Ein Schnupfen und Husten ohne Fieber ist kein Infekt und kein Grund, das Kind zu Hause zu lassen“, sagt sie und fügt hinzu, Eltern könnten nicht bei jedem harmlosen Schnupfen zum Arzt gehen und sich danach noch ein kostenpflichtiges Attest abholen.

Erzieherinnen dürfen keine anderen Gruppen betreuen

Gerade jetzt sei beispielsweise ihre Kinderärztin im Urlaub, sie müsste mit ihrer Tochter zur Vertretungsärztin – wie viele andere auch treffe sie dort auf kranke Kinder, was wiederum zu einem neuen Infekt führen könnte. Die Sorge der Eltern sei, dass die Gemeinde im Herbst nicht nur eine Gruppe, wie in der vergangenen Woche, für einige Tage schließe, sondern gleich die gesamte Kita. Aus Sicht von Bogya war die Schließung für drei Tage unumgänglich: „Die zuständigen Erzieherinnen waren erkrankt, und wegen des Durchmischungsverbots wegen der Corona-Pandemie können wir keine anderen Fachkräfte in die Gruppe schicken“, sagt er. Dies sei auch der Grund, weshalb die Kinder nicht anderen Gruppen zugeordnet werden könnten.

Seinen Angaben zufolge will die Gemeinde Isernhagen bei Infektionen so vorgehen, wie es die Region empfiehlt: Kinder mit Fieber oder eindeutigen Krankheitssymptomen sollten nicht in die Kita gehen, sie dürfen aber mit einfachem Schnupfen und Husten. Fühlen sie sich plötzlich unwohl oder bekommen anhaltenden Husten, müssen sie sofort nach Hause gehen. Ein Attest für die Rückkehr ist nicht notwendig. „Wir empfehlen es aber den Eltern“, sagt Bogya. Bleiben die Corona-Infektionszahlen so niedrig wie derzeit, dürfen die Kinder nach 48 Stunden zurückkehren.

Die gleichen Empfehlungen gibt die Region auch an die Eltern, und an sie appelliert auch der Bürgermeister, umsichtig zu agieren. Eine Absage indes muss er der Forderung nach den längeren, regulären Öffnungszeiten wie vor der Pandemie erteilen, die Bätke und die anderen Kita-Eltern erheben: „Das ist personell nicht zu stemmen“, sagt er.

