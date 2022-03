Isernhagen

„Jeder Tag ist momentan eine Wundertüte“: So beschreibt es Dagmar Keib, Leiterin der Abteilung Soziales im Isernhagener Rathaus. Denn wie viele Geflüchtete aus der Ukraine am nächsten Tag ein Zuhause in der Gemeinde suchten, sei nicht absehbar. Es sei auch schon vorgekommen, dass kurzfristig eine 15-köpfige Familie ankam – „da ist es nicht einfach, schnell eine passende Unterkunft zu finden“, so Keib. Urlaub, freie Wochenenden – das gib es im Rathaus-Team aktuell selten bis gar nicht. „Alle zeigen vollen Einsatz“, sagt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU).

Rund 260 Menschen aus der Ukraine, davon die Hälfte Kinder, haben sich bereits registrieren lassen. „Alle sind privat angereist, eine Zuweisung der Region haben wir noch nicht erhalten“, sagt Keib. Entsprechend unplanbar sei auch, wie lange der private Wohnraum ausreichen werde. Der Bedarf sei weiterhin groß – wer noch Wohnraum anbieten könne, solle sich per E-Mail an ukraine@isernhagen.de melden.

Größere Unterkünfte sind fertig, aber noch nicht belegt

„Die Heinrich-Heller-Schule ist bereit“, sagt Mithöfer. Gemeinsam mit dem Bauhof und den Feuerwehren sind dort zehn Klassenräume mit jeweils vier Betten und Kühlschrank ausgestattet worden. Waschmaschinen, Duschen und die große Schulküche stehen ebenfalls zur Verfügung. Auch das Gasthaus Voltmers Hof ist als Unterkunft fertiggestellt. Die Gemeinde will an beiden Unterkünften Fahrräder positionieren, die man für die Schulen angeschafft hatte. „Privater Wohnraum ist aber besser“, sagt Mithöfer. Zumal die Menschen, die Geflüchtete bei sich aufnähmen, auch gleich Hilfe bei der Integration leisteten.

Jugendtreff öffnet exklusiv für ukrainische Familien

Die ehrenamtlichen Initiativen seien eine große Unterstützung, betont Mithöfer. Die Gemeinde suche zudem das Gespräch mit den Sportvereinen, um aktiv auf die Geflüchteten zuzugehen und sie einzuladen. „Beim Sport ist Sprache im Zweifelsfall zweitrangig“, sagt der Bürgermeister.

Außerdem richtet die Gemeinde jetzt ein Eltern-Kind-Café im Jugendtreff Altwarmbüchen ein, vergleichbar mit dem blau-gelben Wohnzimmer der St.-Marien-Kirchengemeinde. „Dienstags von 13.30 bis 15 Uhr können sich dort ukrainische Familien treffen“, erläutert Sascha Freier, Leiter des Amts für Jugend, Bildung und Sport. Im Anschluss bis etwa 18 oder 19 Uhr könnten sich dann ukrainische Kinder und Jugendliche mit ihren Paten aus den Schulen im Jugendtreff verabreden. „Wir wollen erst einmal einen geschützten Raum bieten“, sagt Freier dazu, warum man diese exklusive Zeit im Jugendtreff anbiete. „Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen später in die offenen Angebote zu integrieren.“

Treffpunkt für ukrainische Familien: Der Jugendtreff Altwarmbüchen öffnet ab sofort dienstags ab 13.30 Uhr für geflüchtete Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern und Schulpaten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Auch das Thema Kinderbetreuung für die ukrainischen Familien möchte die Gemeinde angehen. „Wir haben aktuell rund 25 Kinder im Kita-Alter, genauso viele Grundschüler und 36 Kinder an den weiterführenden Schulen“, sagt Freier. Während die Kinder an Schulen direkt angemeldet würden, liefe die Anmeldung für die Kitas zentral über die Gemeinde. „Wir können jedoch den Bedarf nicht abschätzen.“

Viele Geflüchtete seien beruflich hoch qualifiziert und suchten bereits nach einer Arbeitsstelle – diese bräuchten wohl einen richtigen Kita-Platz. Andere suchten nur eine Betreuung für wenige Stunden, wieder andere – vor allem Familien mit sehr jungen Kindern – würden ihren Nachwuchs gerade lieber bei sich behalten.

Ukrainische Kinder: Kita-Anmeldung jederzeit online

Es gebe keinen großen Überhang an freien Kita-Plätzen, betont der zuständige Amtsleiter. Aber die Tagesmütter hätten Kapazitäten frei – die Gemeinde würde daher mit ihnen ins Gespräch gehen und dafür werben, ukrainische Kinder zu betreuen.

Zudem sollten die Familien online auf kita.isernhagen.de regulär ein Anmeldeformular ausfüllen – so könnte die Gemeinde schauen, wo sich noch frei Plätze kurzfristig belegen ließen. „Vor allem für Kinder, die im Sommer in die Schule sollen, gibt es hier und da noch Möglichkeiten“, so Freier. Weitere Ideen seien gerade in der Prüfung. Auch im Osterferienprogramm könnten ukrainische Kinder auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen noch Plätze finden.

Informationen auf Ukrainisch auf der Webseite der Stadt

Um den Geflüchteten einen schnellen Überblick über Ansprechpartner, Anlaufstellen und Hilfsangebote zu verschaffen, erarbeitet die Gemeinde gerade eine Übersicht auf www.isernhagen.de – diese lässt sich mit einem Klick auf Ukrainisch übersetzen.

An alle Helferinnen und Helfer hat die Gemeinde nur eine Bitte: „Bitte melden Sie sich rechtzeitig“, sagt Bürgermeister Mithöfer. Egal, ob man plane, Menschen aus der Ukraine abzuholen, oder aber, wenn man auf Sicht den angebotenen Wohnraum wieder für sich brauche. „Je eher wir Bescheid wissen, desto mehr Zeit haben wir, eine gute Lösung zu finden“, sagt Keib.