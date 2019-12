Isernhagen N.B

Großer Schreck in der Krippe Kunterbunt: Der zweijährige Timucin quetscht sich Mitte Dezember seinen Zeigefinger derart stark an einem Wickeltisch, dass seine Fingerkuppe dabei fast völlig abgetrennt wird. Die Erzieher alarmieren umgehend den Rettungsdienst. Im Krankenhaus werden dem Kleinkind der obere Bereich des Fingers sowie die vollständig gerissene Strecksehne wieder angenäht. Noch ist unklar, ob die Beweglichkeit des Fingers wieder vollständig hergestellt werden kann. Die Gemeinde bedauert den Unfall sehr und hat sofort darauf reagiert.

Was war geschehen? Der Zweijährige hatte seinen Zeigefinger in das Metallscharnier einer kleinen Tür gesteckt, die zu einem Wickeltisch gehört. Steht die Tür offen, können Kinder über eine kleine Treppe die Wickelauflage selbst erreichen. Ein anderes Kleinkind drückte die Tür zu – während Timucins Finger im Scharnier steckte. Dadurch wurde ein Drittel seines Fingers fast komplett abgetrennt. „Der Finger war zu 70 Prozent durchgeschnitten“, sagt Fatime Cetinkaya, die Mutter des Jungen. „Im Rettungswagen hörte ich zum ersten Mal das Wort Amputation.“

In einem Scharnier ganz ähnlicher Bauart hat sich der Junge seine schwere Verletzung zugezogen. Quelle: Symbolbild/Thomas Oberdorfer

Mutter: „Dieses Möbelstück aufzustellen, ist fahrlässig!“

Timucins Mutter ist geschockt. „Seit ich die Wickelkommode und das betreffende Scharnier in der Kita mit eigenen Augen gesehen habe, bin ich richtig wütend“, sagt die 33-Jährige. „Dieses Möbelstück in einer Krippe aufzustellen, ist fahrlässig. An dem Eisenscharnier hat sich mein Sohn den Finger regelrecht abgehackt.“

Einige Tage nach dem Vorfall hat Cetinkaya angefangen, über Kindergarteneinrichtung zu recherchieren. „Aber ein Möbelstück mit solch einem Scharnier habe ich dabei noch nie gefunden.“ Es sei üblich, solche Scharniere mit Plastikvorrichtungen zu ummanteln. Timucins Mutter bezweifelt, dass der Schrank den Sicherheitsstandards in Kitas genüge. „Ich frage mich, ob der überhaupt freigegeben worden ist“, so Cetinkaya.

Kein Vorwurf an die Erzieher

Den Kita-Mitarbeitern macht sie dabei ausdrücklich keinen Vorwurf. „Wir sehen keine Schuld bei den Erziehern, denn es ist eine Frage von Sekunden“, sagt die Mutter. Cetinkaya würde anderen Eltern und Kindern aber gern solch einen Unfall ersparen. „Alles war sehr traumatisierend für meinen Sohn und auch für uns. Er muss jetzt sechs Wochen lang einen Gips tragen, und erst danach wird man sehen, ob die Funktion am Finger wiederhergestellt ist.“

Nach der Operation und drei Tagen Krankenhausaufenthalt in der MHH wird Timucin jetzt zu Hause betreut. Er erhält Schmerzmittel und soll den rechten Arm, der in einem schweren Gipsverband steckt, auf Herzhöhe ruhig halten und nachts auf einem Kissen hoch lagern. Kein leichtes Unterfangen für einen Zweijährigen.

Erschöpft nach der zweistündigen Operation in der MHH: Der zweijährige Timucin, der einen Unfall in der Kita in Isernhagen N.B. hatte. Quelle: privat

Der Unfall war traumatisierend für Timucin

Normale Physiotherapie käme für so einen kleinen Jungen nicht infrage, hätten die Ärzte ihr gesagt, berichtet Cetinkaya. „Sie rieten mir, einfach abzuwarten, ob der Finger seine alte Beweglichkeit wiedererlangt. Die Gefahr, dass die Sehne erneut reißt, ist jedoch groß.“ Sie hat sich deshalb bereits über Kinderphysiotherapie erkundigt und plant, mit Timucin solch einen Spezialisten aufzusuchen.

Einmal wöchentlich muss der Junge zudem für die Wundkontrolle einen Arzt aufsuchen. „Als wir das zum ersten Mal versuchten, ist mein Sohn schreiend weggerannt, sobald er den Arzt in seinem weißen Kittel sah“, schildert die Mutter. „Da sieht man, wie traumatisierend das Geschehen für ihn war.“

Auch die familiäre Situation ist belastet durch den Unfall. Timucins Eltern leiten ein IT-Unternehmen, die Mutter fällt jetzt wegen der Betreuung ihres Sohnes aus. „Wir hatten so lange auf den Platz in der Kita gewartet und uns so gefreut, als Timucin im September endlich dort hingehen konnte“, sagt die 33-Jährige. „Gerade erst war die Eingewöhnung vorbei, da passiert so etwas.“

Mutter: „So etwas soll keinem Kind noch einmal widerfahren“

Timucins Eltern behalten sich rechtliche Schritte gegen die Gemeinde vor. „Wir sind nicht auf Krawall aus. Aber wenn unser Sohn langfristige Schäden davonträgt, werden wir für seine Rechte kämpfen“, so Cetinkaya. Die Genesung ihres Sohnes habe aber erst einmal Vorrang. „Und es ist mir ein Anliegen, dass so etwas keinem Kind noch einmal widerfährt.“ Deshalb hat sie ihren Fall auch in der Facebook-Gruppe „Kleine Superhelden“ veröffentlicht. In ihrem Text warnt sie Eltern von Kleinkindern vor den Risiken solcher Scharniere und appelliert daran, in Kitas auf Gefahren zu achten.

Gemeinde prüft das Mobiliar in ihren Kitas

Die Gemeinde Isernhagen äußerte ihr Bedauern über den Vorfall. „Es tut uns sehr leid, dass es zu einem Unfall gekommen ist, und wir hoffen sehr, dass es dem Kind ohne Folgeschäden schnell wieder gut geht“, teilte Gemeindesprecherin Svenja Theunert mit. Das betreffende Scharnier sei umgehend gegen ein anderes ausgetauscht worden, in das keine Kinderfinger passten. Bei Vor-Ort-Terminen hätten sich Fachleute den Schließmechanismus an dem Wickelschrank angesehen und Rücksprache mit dem Hersteller gehalten. Außerdem werde das Mobiliar in den beiden anderen kommunalen Kitas in H.B. und Neuwarmbüchen zurzeit auf Risiken überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.

Wie sind Kinder bei Unfällen in Kitas versichert? Alle Kinder, die in den Kindertagesstätten der Gemeinde Isernhagen betreut werden, sind über den Gemeinde-Unfall-Verband (GUV) versichert. Die Gemeinde erstellt bei Unfällen ein Protokoll und sendet es an den GUV. Dort erfolgt dann eine Einzelfallprüfung der genauen Umstände. Im Anschluss nimmt der GUV Kontakt zu der betroffenen Familie auf und gibt auch eine Rückmeldung an die Gemeinde Isernhagen.

