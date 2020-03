Isernhagen F.B

In der Farster Bauerschaft lässt die Gemeinde Isernhagen seit Monaten die Alte Schule an der Hauptstraße 24 zur ersten Kita im Ortsteil umbauen. An der Straße Möllerkamp, direkt neben der Autobahn 7, soll die Ortsfeuerwehr ihr neues Domizil erhalten. Wie es um beide Bauvorhaben steht, berichtet die Gemeindeverwaltung in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates am Dienstag, 10. März, ab 18 Uhr in der Begegnungsstätte auf dem Isernhagenhof, Hauptstraße 68.

Weitere Themen sind die anstehenden Straßensanierungen im Gemeindegebiet, der lange geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt Hauptstraße/K 113 sowie eine Bauvoranfrage aus der Straße Im Barm zur Errichtung eines Wohnhauses als Hinterliegerbebauung. Einwohner können sich zu Beginn der Sitzung mit Fragen an Ortsrat und Verwaltung wenden.

Von Frank Walter