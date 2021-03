Isernhagen F.B

Seit vergangener Woche ist die Veranstaltungsscheune Isernhagenhof vorbereitet, um als kleines, dezentrales Impfzentrum für das Kita-Personal in Isernhagen zu fungieren. Eine Einbahnstraßenregelung sowie Impfräume und die Künstlergarderobe für Arztgespräche sind auch dank Unterstützung des Kulturvereins und des DRK fertig. Für diesen Freitag, 19. März, hat sich nun das mobile Impfteam aus Hannover angekündigt, um vor Ort die Erzieherinnen, Hausmeister, Praktikanten und andere Mitarbeiter, die in den Kitas im Einsatz sind, zentral mit der Erstimpfung gegen Corona zu versorgen.

Kitas bleiben für Impfung am Freitag geschlossen

Ursprünglich war geplant, die Kita-Mitarbeiter verteilt auf mehrere Tage zu impfen, um den Kita-Betrieb durchgängig am Laufen zu halten. In Absprache mit den Kitas hat sich die Gemeinde nun aber entschieden, das komplette Personal an einem Tag impfen zu lassen. 180 der 300 Mitarbeiter haben ihre Impfbereitschaft erklärt. Aus diesem Grund bleiben die 14 Kindertagesstätten im Gemeindegebiet an diesem Freitag geschlossen. Grundsätzlich sind die Kitas im Corona-Lockdown bei einem Inzidenzwert in der Region von über 100 ohnehin geschlossen. Aber auch eine Notbetreuung findet an diesem Freitag nicht statt. Die Eltern wurden über die Kita bereits per Brief von der Gemeinde informiert. Man geht davon aus, dass die Notbetreuung in den Kitas am Montag, 22. März, normal fortgesetzt werden kann. Sollten Impfreaktionen auftreten, kann sich das Kita-Personal am Wochenende davon erholen.

Region setzt mobile Impfungen mit Moderna-Vakzin fort

Das Aussetzen des Astrazeneca-Impfstoffs hat derweil keine Auswirkungen auf die Erstimpfung des Kita-Personals in Isernhagen. Hatte die Region noch am Anfang der Woche mitgeteilt, dass die mobilen Impfteams vorerst nicht im Einsatz sein könnten, revidierte man dieses am Dienstagabend: Eine neue Lieferung des Moderna-Vakzins ermögliche es, die mobilen Impfteams weiterhin einzusetzen, um unter anderem Kita-Personal in den Kommunen damit zu versorgen, teilte die Region mit. Somit steht auch der Erstimpfung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Isernhagen jetzt nichts mehr im Wege.

Von Carina Bahl