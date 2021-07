Isernhagen

„Mitgedacht und Mitgemacht“ heißt das Projekt der Gemeinde und der Klimaschutzagentur der Region Hannover, bei dem seit einigen Jahren Schulen und Kitas in Isernhagen mitmachen. In der Corona-Zeit war es aufgrund von Schließung und Homeschooling schwierig, das Projekt voranzutreiben – und dennoch haben die Kinder sich einiges einfallen lassen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Vom Hallig-Bewohner zum plastikfreien Frühstück

Die Grundschule Drei Eichen in Kirchhorst setzte sich beispielsweise mit dem Klimawandel auseinander. Die Geschichte vom Hallig-Bewohner Jan Hinnerk motivierte die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen, sich mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels zu beschäftigen. Initiiert von Lehrerin Andrea Grix gab es Referate unter anderem zum eigenen CO2-Fußabdruck, Fleischkonsum und erneuerbaren Energien sowie eine Ausstellung in der Pausenhalle mit Plakaten. Unter dem Titel „Ein Tag im Jahr 2040“ haben die Kinder im Deutschunterricht Geschichten geschrieben. Ganz praktisch wurde es dann mit einem plastikfreien Frühstück.

Die Grundschüler in Neuwarmbüchen haben Botschaften in Bildern versteckt. Quelle: Gemeinde Isernhagen

Kreativwettbewerb mit geheimen Botschaften

In der Grundschule in Neuwarmbüchen wiederum gab es einen Kreativwettbewerb. Die Kinder verarbeiteten ihre Gedanken und Forderungen zum Klimaschutz in Bildgedichten. Wichtige Botschaften wie „Plastikflaschen müssen weg“ verstecken sich nun zwischen Zeichen und Buchstaben in den Bildern.

Der Wettbewerb läuft noch bis zu den Sommerferien – aus den Einsendungen sollen im Herbst Briefumschläge mit den Botschaften der Kinder bedruckt werden, für den Einsatz in der Gemeindeverwaltung und der Schule. Für die Klasse zwei in Neuwarmbüchen gab es den Umweltschutz als Erlebnis im Schulalltag – bei einer Müllsammelaktion auf dem Weg zur Sporthalle.

Für die jungen Klimaschützer gibt es regelmäßig Prämien und Preise für ihren Einsatz – das dürfte sich beim nächsten Fall auf jeden Fall lohnen. Kitas und Schulen, die noch nicht dabei sind, können jederzeit starten. Alle Informationen gibt es online auf www.isernhagen.de.

Von Carina Bahl