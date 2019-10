Altwarmbüchen

Viele fahren mit der Straßenbahn zu den Fachmärkten rund ums A2-Center. Andere wollen lieber den Heliport auf dem Höffner-Möbelhaus nutzen – und das ist auch rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover am Donnerstag entschieden. Zwei Ehepaare hatten gegen die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Genehmigungsbehörde des Hubschrauberlandeplatzes geklagt. Sachverständige wie Gutachten widerlegten nach Auffassung des Gerichts die Bedenken der Isernhagener, dass der Hubschraubereinsatz unter anderem zu laut sei.

Landeplatz wurde mit dem Möbelhaus angelegt

Bereits seit dem Bau des Möbelhauses an der Opelstraße existiert der Landeplatz auf dem Dach, doch nutzen konnte ihn die Geschäftsführung der Möbelkette Höffner bislang nicht. Wenige Tage nach der Erteilung der Betriebsgenehmigung hatten insgesamt elf Anwohner gegen den Sonderlandeplatz für Hubschrauber auf dem Möbelhaus Klage eingereicht. Dies hatte verhindert, dass der in 21 Metern Höhe gelegene Heliport seit seiner Fertigstellung genutzt werden konnte.

Doch das kann sich nun ändern. Das Verwaltungsgericht lehnte am Donnerstag die Klage der vier verbliebenen Anwohner ab, sodass die Geschäftsführer des Unternehmens nun wie gewünscht mit dem Hubschrauber für Geschäftstermine nach Altwarmbüchen fliegen und dort auch landen können. „Die Genehmigung ist rechtens“, erläuterte die stellvertretende Sprecherin des Verwaltungsgerichts, Nassim Eslami. „Das Möbelhaus darf den Heliport daher betreiben.“

Der Helikopter-Landeplatz befindet sich auf dem Dach des Möbelhauses. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Verhandlung über Heliport dauert drei Stunden

Zu diesem Ergebnis kam das Verwaltungsgericht Hannover nach einer gut dreistündigen Sitzung sowie der anschließenden 45-minütigen Beratung. In dem Verfahren hatten die vier Anwohner ihre Bedenken geäußert. Durch den nahe gelegenen Altwarmbüchener See flögen immer wieder Vogelschwärme über den Bereich. Die beiden Ehepaare sehen so die Gefahr eines Vogelschlags, in dessen Folge der Hubschrauber abstürzen könnte. Dieses Argument ließ das Gericht aber nicht gelten und stützte sich dabei auf die Gutachter.

Auch die Argumente, dass es durch den Hubschrauber zu einer starken Lärmbelastung komme und viel Staub aufgewirbelt werde, konnten aus Sicht des Gerichts widerlegt werden. Laut Eslami hätten die Gutachten belegt, dass es keine zu starke Lärmbelästigung gebe und die Vorschriften alle eingehalten würden. Auch sei die Staubaufwirbelung nur gering.

Kläger haben Angst vor Wertminderung ihrer Grundstücke

Ein weiterer Grund für die Klage der beiden Ehepaare war, dass sie in der Nähe noch unbebaute Grundstücke besitzen. „Die Kläger haben Angst davor, dass diese durch die Hubschrauberflüge im Wert gemindert werden könnten“, erläuterte Eslami. So hätten die vier Isernhagener Sorge, dass sie bei der Bebauung in der Höhe begrenzt werden könnten. Doch für das Gericht reichten auch diese Argumente nicht aus. „Es gibt auch keinen Anspruch darauf, dass man eine bestimmte Anzahl an Etagen bauen darf“, so die Gerichtssprecherin.

Die im Jahr 2017 erteilte Genehmigung gilt allerdings lediglich für den Geschäftsverkehr werktags von 7 bis 20 Uhr – und für maximal jeweils 15 An- und Abflüge pro Jahr.

