Altwarmbüchen

Klaus-Dieter Mukrasch ist einer, den kennt man in Altwarmbüchen. Ein unermüdlicher Macher, einer, der den Ortsteil und die ganze Gemeinde vorangebracht hat. Ein Menschen-Mensch. Einer, dessen Engagement für zwei oder drei Leben reicht. Ehrenamtlicher Gemeindebürgermeister war er, Ratsherr und Kreispolitiker, CDU-Urgestein, Mitinitiator der Bürgerstiftung, treibende Kraft im Aufbau der deutsch-polnischen Beziehungen, Ehrenbürger der Partnerstadt Suchy Las und vieles mehr. Einer, der sich auch von seinem Schlaganfall vor elf Jahren nicht unterkriegen ließ.

Klaus-Dieter Mukrasch hat am Sonnabend im Hotel Hennies seinen 80. Geburtstag gefeiert. Mit der Familie, vielen Freunden und Weggefährten sowie zahlreichen Erinnerungen. „Es war einfach wunderbar“: Dieser Satz ging Mukrasch unzählige Male über die Lippen. Der aus Breslau stammende ehemalige Kriminalhauptkommissar genoss die Feier sichtlich, strahlte über das ganze Gesicht und schwelgte in Erinnerungen an sein erfülltes Leben.

„Es waren immer die Menschen, die dich bewegt haben“, sagte der ehemalige CDU-Ratsherr und Landtagsabgeordnete Hans Ulrich Schneider in seiner sehr warmen und berührenden Laudatio. „Als du 1974 in Altwarmbüchen angekommen bist, hast du gleich überlegt, was du hier für sie tun kannst.“ Bis 2001 war Mukrasch Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen – damals noch ehrenamtlich und damit direkter Vorgänger des aktuellen hauptamtlichen Bürgermeisters Arpad Bogya. Ein Brückenbauer sei Mukrasch immer gewesen – und gleichzeitig eine Respektsperson. Selbst Halbstarke auf dem Marktplatz hätten sich ihm nicht entziehen können. Und auch eine schwere Krankheit habe dem nichts anhaben können: „Dein Herz ist unverändert. Und deine Freunde können diese Herzenssprache verstehen. Wir wünschen dir alles Gute.“

Bürgermeister aus Suchy Las ist auch dabei

Die weiteste Anreise dürfte wohl Grzegorz Wojtera gehabt haben. Der Bürgermeister von Isernhagens polnischer Partnerstadt Suchy Las hatte es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Mukrasch zu feiern. Und er hatte nicht nur einen Korb mit polnischen Spezialitäten dabei, sondern auch unzählige gute Wünsche aus Suchy Las: „Viele Bürger kennen Sie und haben mich gebeten, Sie zu grüßen“. Wojtera strich heraus, welchen Anteil Mukrasch durch das Einfädeln der Städtepartnerschaft an der Entwicklung der Stadt Suchy Las genommen habe, die mittlerweile eine moderne und europäische Gemeinde geworden sei.

„Einen 80. Geburtstag erleben viele Menschen, aber nur wenige Gemeinden erleben einen Klaus-Dieter Mukrasch. Er ist ein herausragendes Vorbild für ehrenamtliches Engagement“, würdigte Tim Mithöfer, Vorsitzender des Isernhagener CDU-Gemeindeverbandes, Mukraschs Lebenswerk.

Auch die Bürgerstiftung Isernhagen gratuliert

Auch der Vorstand der Bürgerstiftung hatte Mukrasch bereits direkt an seinem Geburtstag am Donnerstag besucht. Von dort hieß es, ebenfalls sehr persönlich: „Deine Kinder können stolz auf dich sein, hast du doch so viel bewirkt in deinem Leben und bist immer für andere da. Und du kannst stolz auf deine Kinder sein, haben sie doch viel erreicht. Eines deiner Kinder bin ich, die Bürgerstiftung Isernhagen.“ Als langjähriger Vorsitzender des Stiftungsrates habe er die Stiftung mit großgezogen.

Klaus-Dieter Mukrasch (rechts) begrüßt die Gäste zur Feier seines 80. Geburtstags im Wintergarten des Hotel Hennies. Quelle: Sandra Köhler

Das könnte Sie auch noch interessieren:

CDU ehrt politische Schwergewichte

Bürgerstiftung wählt neuen Stiftungsrat

Verwaltungskräfte der Partnerstädte lernen voneinander

Gemeinde sammelt Vorschläge für Bürgerpreis

Von Sandra Köhler