Isernhagen F.B

Beim nächsten Konzert der Reihe „NachtKaffee“ hat das KulturKaffee Rautenkranz am Donnerstag, 10. März, das Ensemble Gorason zu Gast. Das Publikum erwartet ab 20 Uhr in den Räumen an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Klezmermusik und vertonte jiddische Lyrik.

Gorason: Das sind Karin Christoph an der Violine, Reinhard Röhrs am Kontrabass und Miroslav Grahovac am Akkordeon. In ihrem Programm „Yiddish Cabaret“ zeigen die drei Musiker die vielfältigen Klangfarben jidddischer Kultur: Klezmertänze aus dem alten Galizien lassen das osteuropäische Shetl wieder aufleben, während Titel wie „Yiddisher Charleston“ oder Squaredance an die damals „neue Welt“ erinnern.

Konzert zeigt die Vielfältigkeit jiddischer Kultur

Volkslieder, Theaterlieder und eigene Vertonungen von teils unbekannten Texten geben einen Einblick in die jiddische Lyrik mit ihrer philosophischen Weitsicht. Dazu kommen „Überraschungsgäste“ aus den weiteren musikalischen Hintergründen des Trios zu Wort. Ob alte Tangos, ein serbischer Kurgast oder eine ungarische Wirtin – Gorason erweckt all diese Geschichten mit viel Spielfreude zu neuem Leben.

Karin Christoph und Reinhard Röhrs tourten viele Jahre mit der Klezmerband „trio kali gari“ erfolgreich durch Deutschland und Europa, gemeinsam mit Miroslav Grahovac haben sie 2013 das Trio Gorason gegründet. Der Name vereint das westliche “Son“, was so viel wie Klang bedeutet, mit dem osteuropäischen “Gora“, das für Berg steht. Dass dadurch ein Wortspiel mit dem spanischen “Corazon“ entsteht, ist durchaus gewollt: Musik mit Feuer – und Herz!

Eintritt ins KulturKaffee kostet 20 Euro

Der Eintritt zum Konzert im KulturKaffee kostet 20 Euro. Einlass ist am Konzerttag ab 19 Uhr. Reservierungen sind erbeten und möglich unter Telefon (05139) 978 90 50 oder (0172) 434 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Carina Bahl