Auf einen Abend mit Balkan-Tanzmusik können sich die Besucher des NachtKaffees am Freitag, 15. November, freuen. Denn ab 20 Uhr tritt das Klezmer-Trio goraSon im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68, auf. Die drei Musiker Karin Christoph (Violine), Reinhard Röhrs (Kontrabass) und Miroslav Grahovac (Akkordeon) wollen ihr Publikum mitnehmen auf eine Reise durch die vielschichtige Musik Osteuropas.

Das Trio kombiniert unter anderem die balkanische Tanzmusik mit spannungsvollen Klängen von Astor Piazzolla, mixt jiddische Tangos mit lateinamerikanischen Rhythmen und Klezmermusik mit ungarischen Zungenbrechern. In seinen Liedtexten kommen die zu Wort, die mit diesen Traditionen untrennbar verbunden sind. Dazu zählen unter anderem eine ungarische Wirtin, ein serbischer Kurgast sowie ein jiddischer Poet. Mit viel Spielfreude will goraSon ihre Geschichten zum Leben erwecken, heißt es in der Ankündigung.

Trio macht seit sechs Jahren gemeinsam Musik

Bereits mit acht Jahren fing Christoph an, Violine zu spielen. Schon als Jugendliche interessierte sie sich für andere Facetten des Geigespielens und lernte später sogar von ungarischen und moldawischen Geigern. Auch Grahovac kam schon als Jugendlicher zum Akkordeon. In der Ankündigung heißt es, dass er ein Kenner der vielfältigen Musik- und Tanzstile des Balkans ist. Röhrs ist hingegen im Jazz zu Hause. Er spielte bereits in verschiedenen Bands, Orchestern und Theatern.

Während Christoph und Röhrs bereits viele Jahre lang gemeinsam mit der Klezmerband trio kali gario unterwegs waren, gründeten sie 2013 gemeinsam mit Grahovac goraSon. Dabei vereint der Name mit „Son“ den westlichen Ausdruck für Klang und mit „Gora“ den osteuropäischen Ausdruck für Berg.

Das Konzert von goraSon beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 18.30 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro sowie an der Abendkasse für 25 Euro. Voranmeldungen und Reservierungen sind unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Von Lisa Otto