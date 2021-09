Isernhagen

Die Bürgermeisterwahl in Isernhagen war selten so spannend wie in diesem Jahr. Fünf Kandidaten, kein Amtsinhaber im Feld – abgesehen von den traditionell in Isernhagen vielen Stimmen für die CDU war kaum eine Prognose abzugeben. Und so überrascht es wenig, dass es CDU-Kandidat Tim Mithöfer in die Stichwahl geschafft hat. Ebenso wenig überrascht es, dass bei fünf Kandidaten niemand die absolute Mehrheit geholt hat.

Lesen Sie auch: Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Isernhagen

Verlierer des Abends ist Christian Possienke (FDP)

Klarer Verlierer des Wahlabends ist Christian Possienke (FDP). Zum zweiten Mal ist er bei einer Bürgermeisterwahl deutlich hinter seinen Erwartungen geblieben. Das war nicht unbedingt abzusehen. Zwar hat er einen engagierten Haustürwahlkampf absolviert, doch vielleicht ist er im Vergleich zu den anderen einfach zu ruhig, zu unauffällig geblieben. Ex-FDP-Fraktionschef Matthias Kenzler hingegen war als Einzelkandidat ohne große Chance gestartet, kann aber nun mit teils guten Ergebnissen in den Dörfern trotz letzten Platzes zufrieden sein. Mit knapp 18 Prozent muss sich auch Gretha Burchard (Grüne) mit ihrem Ergebnis wahrlich nicht verstecken.

Stichwahl wird kein Selbstläufer für die CDU

Sieger des Abends ist neben Mithöfer aber definitiv Philipp Neessen (SPD). Hätte manch einer vor der Wahl erwartet, dass sein Alter von gerade mal 26 Jahren manch einen Wähler zu anderen Kandidaten tendieren lassen könnte, hat der junge Politiker genau das Gegenteil bewiesen – und ist dem CDU-Kandidaten dicht auf den Fersen. Bei der Stichwahl am 26. September ist daher jetzt alles möglich. Ein Selbstläufer wird es für Mithöfer jedenfalls nicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich jene Wählerinnen und Wähler entscheiden werden, die bisher Grüne, FDP oder Kenzler gewählt hatten. Mithöfer und Neessen haben jedenfalls schon in den vergangenen Monaten bewiesen, mit wie viel persönlichem Einsatz sie um jede einzelne Stimme kämpfen können. Das ist spannend, das ist Demokratie. So soll es sein.

Von Carina Bahl