Altwarmbüchen

Wie sieht die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen 2030 aus? Dieser Fragen ging der FDP-Ortsverband gemeinsam mit Gemeindebrandmeister Clive von Plehn am Dienstagabend nach. Auch wenn es am Ende kein detailliertes Zukunftsbild gab, wurde klar, dass auf die Feuerwehren und die Kommunen immer komplexere Aufgaben zukommen.

Viele Feuerwehrleute unter den Zuhörern

Für van Plehn war die Veranstaltung im Altwarmbüchener Hotel Amadeus ein echtes Heimspiel. Gut die Hälfte der Zuhörer kam aus den Reihen der Feuerwehr. Vor allem für die Kommunalpolitiker hatte er einige Zahlen mitgebracht. So verrichten in den Isernhagener Feuerwehren 320 aktive Feuerwehrleute ihren Dienst. Dazu kommen 153 Mitglieder in den Kinder- und Jugend- sowie 140 in den Alters- und Ehrenabteilungen. Außerdem sind 1328 fördernde Mitglieder registriert.

Mehr fördernde Mitglieder erwartet

Vor allem die letzte Zahl sorgte bei den anwesenden FDP-Mitgliedern für einiges Kopfschütteln. Sie hätten mit deutlich mehr Unterstützern der Brandbekämpfer gerechnet. „Schließlich verlässt sich jeder Hauseigentümer darauf, dass die Feuerwehr da ist, wenn es bei einem selbst mal brennen sollte“, sagte einer der Besucher. Seine Forderung: „Wer ein eigenes Haus besitzt, sollte zumindest auch Mitglied bei der Feuerwehr sein.“

Einen Seitenhieb teilte der Gemeindebrandmeister in Richtung Burgwedel aus. „Es ist schon sehr ärgerlich, wenn eine Kommune Geld sparen will und sich dann auf die Nachbargemeinden verlässt“, sagte er und sprach damit die im vergangenen Jahr vom Burgwedeler Rat abgelehnte Anschaffung einer Drehleiter an.

Kommunen sollten mehr kooperieren

Ein Punkt, den später auch die Isernhagener FDP-Chefin Christiane Hinze aufnahm. Allerdings will sie einen ganz anderen Weg gehen. Ihre Idee: „Wir machen in der Region Hannover eine Bestandsaufnahme, was die Feuerwehren besitzen und was sie noch brauchen“, schlug sie vor. „Dann wird entschieden, welche Kommune die Dinge kauft und vorrätig hält. Und die Kosten werden gegebenenfalls geteilt. Wir brauchen auf Regionsebene eine engere Zusammenarbeit der einzelnen Kommunen.“ Derzeit würden dazu erste Überlegungen angestellt, so die Chefin der FDP-Fraktion in der Region.

Hauptamtliche Kraft für Koordination gefordert

Eine engere Kooperation wünscht sich auch von Plehn. Aber für ihn drückt der Schuh vor allem noch an einer anderen Stelle: „Die Feuerwehren müssen immer mehr Leistungen erbringen, die eigentlich nicht zu ihren primären Aufgaben zählen.“ Dazu gehöre beispielsweise eine immer umfangreichere Berichtspflicht, aber auch die Beratung der Kommune bei der Anschaffung von Ausrüstung und die Auswahl möglicher Lieferanten. Eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte, kam dann aus den Reihen der Zuhörer. Mehrere Kommunen – so der Vorschlag – könnten doch gemeinsam einen Mitarbeiter einstellen, der den notwendigen Sachverstand mitbringt und die Feuerwehren von diesen Aufgaben entlastet.

Das zukünftig durchaus zusätzliches Equipment angeschafft werden muss, war allen im Saal klar. Denn es kommen auf die Feuerwehren immer neue, zum Teil sehr komplexe Aufgaben zu. Ein Problem könnten Autos mit Elektroantrieb werden. „Wie löscht man solch ein Wagen eigentlich, wenn er brennt?“, wollte ein Zuhörer wissen. Eine Frage, auf die niemand im Raum eine befriedigende Antwort wusste.

Neue Anforderungen durch Klimaextreme

Nach Plehns Worten ist auch klar, dass die vermehrt auftretenden Klimaextreme die Feuerwehren vor neue Herausforderungen stellen. Gerade die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass durch längere Hitzephasen Felder immer weiter austrockneten und die Zahl der Brände ansteige. Um solche Feuer wirksam bekämpfen zu können, „brauchen wir Fahrzeuge mit Allradantrieb“, sagte der Gemeindebrandmeister. Außerdem sei damit zu rechnen, dass die unwetterartigen Regenfälle zunehmen werden und dass die Feuerwehr für ihre Einsätze dann auch entsprechendes Equipment benötige.

Von Thomas Oberdorfer