Altwarmbüchen

Die Corona-Krise macht nach wie vor erfinderisch: Statt eines Vorstellungsgottesdienstes haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Christophoruskirche in Altwarmbüchen eine Ausstellung zum Thema „Schöpfung und Klimawandel“ gestaltet. Laut Pastor Sebastian Müller können die Besucher die Ausstellung am Sonntag, den 13. Februar, von 10 bis 16 Uhr besichtigen.

„Ursprünglich hatten wir einen Gottesdienst geplant, den die Jugendlichen gestalten.“, sagt Pastor Sebastian Müller. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen habe er sich jedoch mit den sechs Mädchen und fünf Jungs für ein Ausstellungskonzept entschieden. Hierbei hielten sich deutlich weniger Besucher zeitgleich in der Kirche auf.

Naturfoto mit Bibelvers

Die elf Konfirmanden haben jeweils ein Naturfoto gestaltet und es mit einem passenden Bibelvers versehen. Zudem haben die Jugendlichen im Vorfeld in Gruppen gearbeitet. Eine Gruppe hat beispielsweise ein Interview mit einer älteren Dame geführt und nach den persönlichen Erfahrungen zum Klima gefragt – und ihren „ökologischen Fußabdruck“ getestet. In der Ausstellung informieren die 13- und 14-Jährigen die Besucher auch über die Folgen des Klimawandels in armen Ländern.

Besucher beantworten Fragen

Eine dritte Gruppe stellt Plakate aus. Auf diesen können die Besucher aktiv werden und mithilfe von Klebepunkten Fragen beantworten. Darunter beispielsweise „Wie wichtig ist das Klima für mich?“ Und wie geht es dann weiter? „Im Anschluss an die Ausstellung schauen wir uns gemeinsam an, wie die Gäste abgestimmt haben“, sagt der Pastor.

Eine Konfirmandin gestaltet ein Bild für die Ausstellung in der Christophorusgemeinde. Quelle: Sebastian Müller

Grundlage für die Konfirmandenausstellung ist die aktuelle Aktion des evangelischen Hilfswerks „Brot für die Welt“. Unter dem Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ werde der Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels gelenkt, unter denen schon heute Menschen in den ärmsten Ländern der Erde ganz besonders litten, so Müller. Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. Die Organisatoren bitten um eine Spende für die Aktion „Brot für die Welt“. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Corona ermöglicht auch positive Veränderungen

Die Christophorusgemeinde plant die Konfirmation für Ende Mai und Anfang Juni. Allerdings inzwischen bereits zum zweiten Mal auf der Wiese vor der Kirche. Bei Regenwetter will der Pastor die Konfirmandinnen und Konfirmanden in Dreiergruppen in das Gotteshaus bitten. „Mehr als 45 Menschen sind in der Kirche nicht zugelassen“, sagt Müller. Während der Corona-Krise musste die Gemeinde vieles neu überdenken, verändern sowie bewegen – und auch zum Positiven. Dazu gehört auch die Konfirmation unter freien Himmel. Vor der Pandemie sei eine derartige Veranstaltung draußen nicht möglich gewesen, sagt der Pastor. Inzwischen fänden es viele Menschen schön. „Deshalb werden wir es fortsetzen“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier