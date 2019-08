Isernhagen K.B

Seit Jahren erfreuen der Cellist Roland Baumgarte und seine Frau Rika Uhle (Gesang) in der Sommerzeit die Kirchgemeinde von St. Marien in Isernhagen K.B. mit einem kurzweiligen Konzert für Nichtverreiste. Erweitert wurde das Duo am Sonnabendnachmittag durch die Pianistin Janne Klein.

Ein Kanon zum 92. Geburtstag

Man kennt sich in der Kirchgemeinde St. Marien. Baumgarte leitet den Chor, und seine Frau ist im Kirchenvorstand tätig. Pastor Karsten Henkmann schenkte in der Pause Erfrischungen aus und sang auch kräftig mit. Und weil just an diesem Tag die Mutter von Baumgarte ihren 92. Geburtstag feiern durfte, wurde ihr vom Auditorium der Geburtstagskanon „Viel Glück und viel Segen“ geschenkt, was die alte Dame sichtlich rührte.

Lieder und Texte unter dem Motto „Gutes aus der Region“

„Gutes aus der Region“ war das Motto der Veranstaltung, wobei der Begriff nicht zu eng gefasst war. Im Falle des Komponisten Robert Schumann genügte es schon, dass er einmal ein Gastspiel in Hannover gab. Von ihm wurde das leichte, elegante Phantasiestück Nr. 2 gespielt, und aus dem Liederkreis op. 39 von zwölf Gedichten Joseph von Eichendorffs gab es die Mondnacht, dessen Tempo von Schumann mit „Zart, heimlich“ vorgegeben ist, was Rika Uhle auch vorzüglich beherzigte.

Kompositionen von Händel und König Georg V.

Bei Georg Friedrich Händel ist der Bezug zu Hannover schon wesentlich deutlicher. Er war Hofkapellmeister bei Kurfürst Georg Ludwig und folgte diesem nach London, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Von ihm waren aus der Wassermusik „Air & Hornpipe“ zu hören, sowie die geistliche Arie „Künft’ger Zeiten eitler Kummer“, gesungen von Uhle. Ihre Majestät selbst, König Georg V. von Hannover, war mit dem Stück „Mein Herz“ vertreten.

Chorleiter Baumgarte führt mit leichter Hand durchs Programm

Baumgarte führte mit leichter Hand gekonnt durch das Programm, in dem auch Texte gelesen wurden. In „ Deutschland, ein Wintermärchen“ beschreibt Heinrich Heine, wie er von Bückeburg kommend nach Hannover kam und sich als erstes die Stiefel putzen ließ, an denen noch „das halbe Fürstentum Bückeburg“ klebte – die vorherrschende Sauberkeit auf den Straßen Hannovers wolle er schließlich nicht beschmutzen. Ganz anders „Die Falltreppe“ von dem in Holzminden geborenen Hansjürgen Weidlich. Er beschreibt humorvoll ein völlig verbautes Haus, in dem sich jeder Besucher ohne Führung zwangsläufig verlaufen muss.

Besucher singen kräftig mit

Neben Händel, Schumann, Brahms und Ravel war auch moderneres Liedgut zu hören, wie „Alles Pasta“ von dem Hannoverschen Kirchenmusiker Peter E. Rompf und „Zieh die Schuhe aus“ von Roger Cicero, dessen Bezug zu Hannover allerdings verborgen blieb. Die Besucher sangen kräftig bei Kirchen- und Volksliedern mit -und steuerten so ihren Teil zu einem unterhaltsamen Programm bei.

Von Jürgen Zimmer