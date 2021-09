Isernhagen F.B

Der gebürtige Hannoveraner Juliano Rossi tritt am Sonnabend, 25. September, ab 20 Uhr im Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B., auf. Mit Lutz Krajenski am Flügel, Hervé Jeanne am Kontrabass, Christian Schoenefeldt am Schlagzeug und Stephan Abel am Saxofon bringt der Sänger hochkarätige Verstärkung mit.

Sänger gründete Rockband Terry Hoax

Frank Sinatra, Burt Bacharach und Dean Martin haben Oliver Perau, wie Juliano Rossi mit bürgerlichem Namen heißt, seit jeher ebenso fasziniert wie der Musiker und Schauspieler Manfred Krug. Bevor Perau sich allerdings dem Jazz und Swing widmete, war er bereits in den Neunzigerjahren mit der von ihm gegründeten Rockband Terry Hoax erfolgreich durch Europa getourt. 2018 feierte die Band ihr 30-jähriges Bestehen und ist immer noch erfolgreich auf Tour.

Rossi gibt auch Konzerte in Pflegeheimen für Demenzerkrankte

1996 erfand Oliver Perau sein Alter Ego Juliano Rossi und startete eine zweite Karriere als Swing- und Jazzsänger. Für das 2009 erschienene Album „Free Runner“ wurde er vom New Yorker Jazz-Label „Blue Note“ unter Vertrag genommen – als erst dritter deutscher Musiker. Seit neun Jahren engagiert sich der hannoversche Künstler außerdem für das Projekt „Klang und Leben“: Gemeinsam mit anderen Musikern gibt er Konzerte in Pflegeeinrichtungen für demenzkranke Menschen. In diesem Jahr feiert Juliano Rossi die Veröffentlichung seines fünften Albums und sein 25-jähriges Bühnenjubiläum – und das auch mit einem Konzert im Isernhagenhof.

Karten für Konzert in F.B. kosten 23 Euro

Karten für das Konzert unter dem Titel „That’s Amore“ gibt es beim Isernhagenhof Kulturverein. Sie kosten 23 Euro, ermäßigt 16 Euro und können in der Geschäftsstelle per E-Mail an info@isernhagenhof.de sowie unter Telefon (0 51 39) 894986 vorbestellt werden. Kurzentschlossene erhalten am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr Karten an der Abendkasse. Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Regelungen der niedersächsischen Corona-Verordnung.

Von Carina Bahl