Altwarmbüchen

Vielversprechende Start-up-Unternehmen gibt es nicht nur in Berlin oder New York – sondern auch in Isernhagen. Das Team von Puremetics setzt auf plastikfreie Körperpflegeprodukte, auch bei der Verpackung. Frei von Palmöl, Silikonen und Parabenen, von der Tierschutzorganisation PETA als tierfreundlich und vegan zertifiziert. Hinter dem Konzept stehen zwei Männer: Chris Cosma und Chido Ogbukagu.

„Für mich ist Umwelt- und Tierschutz schon von jeher wichtig“, sagt der überzeugte Veganer Cosma. Als ihm aber bewusst wurde, wie problematisch Plastikverpackungen sind – die gerade bei Kosmetika gern genutzt werden und in Fülle anfallen – entwarf er ein Konzept und erzählte seinem Chef Chido Ogbukagu davon. „Naturkosmetik wurde da gerade gehypt“, sagt dieser. „Aber Kosmetik ohne Plastikanteile in einer Plastikverpackung? Das passt nicht.“ Cosma hatte eine Lösung dafür – und schon waren beide Geschäftspartner und kamen nach Isernhagen.

Die passende Verpackung für Flüssiges fehlt noch

Dort laufen alle Fäden des innerhalb eines Jahres von vier auf 15 Köpfe gewachsenen Teams zusammen. Oben in der Kreativschmiede werden neue Produkte und neue Duftvarianten entworfen, ausprobiert, verbessert und für den Onlineshop sowie die Social-Media-Kanäle in Szene gesetzt. Im Erdgeschoss befindet sich das Lager. Dort werden die Produkte abgefüllt. „Wir machen wirklich fast alles selber, stimmen ab und probieren die Produkte auch aus“, sagt Mitarbeiterin Katharina Weber. Die kommen – dem Anspruch nach plastikfreier Verpackung geschuldet – in ungewöhnlicher Form daher: nämlich weitgehend flüssigkeitsfrei. Das gilt nicht nur für Seifen, sondern auch für Shampoos oder Gesichtsmasken.

Plastikfrei , vegan und nachhaltig: Das gilt für die komplette Produktpalette. Quelle: Sandra Köhler

Ein Pulver aus Lavaerde etwa gibt es in einer Kraftpapiertüte. Es ist multifunktional als Shampoo, Maske, Peeling und Dusche verwendbar. Der Dusch-Fluff – Duschgel, Bodylotion und Peeling in einem – ist verpackt in einem Papierbecher, der durch eine spezielle Walzung fettdicht ist. Ungewöhnlich auch die Duftnoten: Feige-Jasmin und Cotton beispielsweise. Doch auch parfümfreie Produkte gibt es. „Wir werden immer wieder nach Cremes oder Bodylotions gefragt“, sagt Weber. Warum es die noch nicht gibt? „Wir wollen keine Abstriche machen, was unsere Verpackungen angeht“, sagt Puremetics-Gründer Chris Cosma. „Es ist wahnsinnig schwer, dafür etwas Passendes zu finden. Aber wir sind dran.“

Für jede Bestellung verschwindet ein Kilo Plastik von der Küste

Erhältlich sind die Produkte – auch Accessoires wie Seifensäckchen aus Jute, ein Streuer für Trockenshampoo aus Metall und Aufbewahrungsgefäße aus Bambus – inzwischen in Geschäften in ganz Deutschland. In Unverpackt- und Naturkostläden, Kosmetikstudios und Friseursalons, aber auch bei der Touristinformation in Hannover. „Unser Ziel ist es aber, auch einen eigenen Shop zu eröffnen, in dem es das ganze Sortiment gibt“, sagt Weber. Wer über die Internetseite www.puremetics.de bestellt, erhält seine Bestellung klimaneutral via DHL GoGreen zugestellt.

Das Trockenshampoo wird in Papierbeuteln abgepackt. Quelle: Sandra Köhler

Und jeder Kunde sorgt dafür, dass pro Bestellung ein Kilogramm Plastik eingesammelt wird, bevor es überhaupt ins Meer gerät. Dafür kooperiert die Firma aus Isernhagen mit Cleanhub, einem Berliner Start-up-Unternehmen. Cleanhub sorgt speziell dafür, dass Plastik, das nicht mehr regulär recycelt werden kann, vor Ort energetisch verwertet und zur Herstellung von Zement verwendet wird. „Seit August 2020 konnten wir so bereits 20.385 Kilogramm Plastik sammeln, das entspricht etwa 1,5 Millionen Plastikflaschen“, sagt Weber.

Cleveres Upcycling spart jede Menge Müll

Übrigens: Ganz plastikfrei ist sie nicht, die Puremetics-Ideenschmiede an der Borsigstraße in Altwarmbüchen. „Das ist schon allein wegen der Computertastaturen nicht zu machen“, sagt Weber. Aber soweit möglich, versichert sie, werden nachhaltige Alternativen bemüht. Wie Getränkeflaschen aus Glas beispielsweise. Oder zertifiziertes Ökopapier.

Kartons, in denen Puremetics Warenlieferungen empfängt, werden im Lager geschreddert und dienen zum Auspolstern der zu versendenden Bestellungen. Quelle: Sandra Köhler

Beim Schneiden anfallende Seifenreste werden gesammelt und im Büro verbraucht. Im Lager werden nicht wiederzuverwendende Kartons, auch solche von benachbarten Firmen, geschreddert. Sie ersetzen beim Versenden der Bestellungen Luftpolsterfolie. Upcycling, gemeinsames Nutzen von Werkzeug, Absprache beim Einkaufen, um Wege und damit CO2 zu sparen: Bewusster Umgang mit Ressourcen spielt also nicht nur in der Produktpalette eine große Rolle, sondern auch im Arbeitsalltag. „Alle, die hier arbeiten, ticken ähnlich. Das verbindet uns“, sagt Weber.

Von Sandra Köhler