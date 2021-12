Isernhagen

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet auch im Januar kostenlose Sprechstunden in Isernhagen an. Das nächste Mal können sich Interessierte am Mittwoch, 5. Januar, von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, rund um das Thema Pflege beraten lassen.

Die Beratung erfolgt kostenlos, unabhängig und vertraulich. Ob örtliche Hilfe- und Unterstützungsangebote, Fragen zu Leistungen der Pflegeversicherung oder möglichen Sozialsozialleistungen oder Hilfe bei der Antragsstellung: Pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige können sich zu ganz verschiedenen Bereichen Tipps holen.

Anmeldung für Pflegesprechstunde ist erforderlich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung vorab unter Telefon (0511) 700 201 16 für die Sprechstunde in Isernhagen erforderlich. Unter dieser Nummer können Bürgerinnen und Bürger auch bei Bedarf Hausbesuche vereinbaren.

Von Carina Bahl