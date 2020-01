Drei Wochen haben die Bauarbeiten geruht – am Montag, 13. Januar, geht die Sanierung in Altwarmbüchen weiter: Die Kreuzung an der Bothfelder/Königsberger Straße wird gesperrt. Isernhagener müssen sich genau überlegen, welches Ziel sie im Zentrum ansteuern – es gibt drei Sackgassen.