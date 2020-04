Bei den Hortplätzen passt es nicht, bei den Krippen- und Kindergartenplätzen vielleicht schon: Die Kita-Planung in Isernhagen ist in vollem Gange, und dabei spielt auch die Corona-Krise hinein. Weil der Bau zweier neuer Kitas dem Zeitplan hinterherhinkt, rückt im Rathaus Plan B in den Fokus.