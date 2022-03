Isernhagen

Seit Mitte Februar ist der Alte Postweg im Bereich des Parksee Lohne bis hin zur Autobahnbrücke täglich von 19 bis 8 Uhr gesperrt. Grund dafür ist die Krötenwanderung. Die Kröten sollen beim Überqueren der Straße auf dem Weg zu ihren Laichgewässern vor Autos geschützt werden. Zudem befindet sich am Schmiededamm in Höhe des Mausoleums ein Krötenschutzzaun.

Krötenwanderung läuft bisher schleppend

Doch die Kröten in Isernhagen wandern in diesem Frühjahr nur zögerlich, heißt es aus dem Rathaus. Das liege an den noch sehr kalten Temperaturen nachts und der anhaltenden Trockenheit. 100 Kröten konnten bisher über die Straße getragen werden – Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wechseln sich ab, um den Tieren den besonders sicheren Shuttleservice zu ermöglichen. Ein Ende der Sperrung ist noch nicht in Sicht.

Spaziergänger sollen Kröten nicht über die Straße tragen

Die Gemeinde bittet nachdrücklich Spaziergänger darum, nicht selbst Kröten aus den Eimern über die Straße zu tragen. Das verfälsche die Statistik. In Kooperation mit dem Nabu zähle man die Kröten, heißt aus dem Rathaus. 2021 gab es einen neuen Rekord: 667 Erdkröten, 97 Molche, 88 Grasfrösche und vier Braunfrösche waren damals in den Eimern am Krötenschutzzaun gelandet.