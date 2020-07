Isernhagen F.B

Da sind die Erinnerungen an die eigene Abiturarbeit bei Gerda Borger ganz schnell zurückgekehrt. Und das, obwohl ihre Prüfung schon gut 50 Jahre zurückliegt. „Ich hatte mich damals mit Kurt Tucholsky und dem Vergleich mit Heinrich Heine befasst“, sagte sie. Weil ihr der Schriftsteller auch nach Jahrzehnten noch immer am Herzen liegt, stand für die Garbsenerin schnell fest, dass sie bei der Premiere des Isernhagener Literatur-Frühstücks dabei sein möchte. Schließlich hatte KulturKaffee-Betreiber Stefan Rautenkranz den Literaturexperten Peter Behnsen eingeladen, der verschiedene Werke Tucholskys und Anekdoten über den Schriftsteller und Satiriker voller Inbrunst vortrug.

Erster Auftritt für den Literaturexperten seit März

„ Tucholsky ist absolut zeitlos“, sagte Borger. „Er hat viele Ratschläge für das Leben“, betonte auch Behnsen, der mehr als 20 Jahre beim Calenberger Literatur-Frühstück im Leibniz Theater Hannover tätig war. Er habe in der Nacht vor der Veranstaltung in Isernhagen „großes Lampenfieber“ verspürt. Schließlich liegt sein letzter öffentlicher Literaturvortrag schon fast vier Monate zurück. „Am 10. März hatte ich meinen letzten Auftritt. Die Trauerreden haben in der Zwischenzeit meine soziale Zugehörigkeit gesichert“, sagt der gelernte Sozialarbeiter, der seinen Pekinesen-Mischling Blonder dabei hat. Gastgeber Rautenkranz sagte, er wolle mit dieser Veranstaltung „eine kleine Bresche in die kulturlose Zeit schlagen“.

Anzeige

Literaturexperte Peter Behnsen hatte eigenen Angaben zufolge großes Lampenfieber vor der Premiere. Quelle: Mark Bode

Weitere HAZ+ Artikel

Behnsen trug das Werk „Die Familie“ vor und stellte bei den Gästen auf dem Isernhagenhof fest, dass sich durch das Zu-Boden-gucken viele Anwesende in der Geschichte wohl wiedererkannten. „Dabei führt das gesellige Beisammensein der Familie meistens zu einem Krach“, hieß es unter anderem in der Geschichte. Der Literaturexperte merkte schnell, dass nun etwas leichtere Kost folgen sollte. Er trug gestenreich und mit großer Leidenschaft das Gedicht „Danach“ vor – mit Berliner Dialekt, wie es von Tucholsky niedergeschrieben worden war. Herzhaftes Lachen der Besucher und Applaus folgten.

Behnsen : „ Tucholsky als Ehemann klassische Fehlbesetzung“

Zwischendurch stellte Behnsen den weniger mit Tucholsky vertrauten Gästen den Schriftsteller etwas näher vor, der 1890 in Berlin geboren wurde und 1935 in Göteborg starb. „Er war als Ehemann eine klassische Fehlbesetzung“, sagte er schmunzelnd und zitierte Tucholskys erste Frau Else Weil: „Als ich über Damen wegsteigen musste, um in mein Bett zu kommen, ließ ich mich scheiden.“ Wirklich dauerhafte Beziehungen habe es nicht gegeben. Für Erheiterung bei den Zuhörern sorgte Behnsen mit der Anekdote, als Tucholsky im Ersten Weltkrieg ein schweres Gewehr überreicht bekommen hatte. Der Pazifist und Antimilitarist habe es an eine Hütte gelehnt und sei fortgegangen. „Ich weiß nicht mehr, wie ich die Sache rangiert habe – aber irgendwie glückte es“, schrieb Tucholsky damals an seine zweite Ehefrau Mary Gerold.

Die undatierte Aufnahme zeigt den deutschen Schriftsteller und Satiriker Kurt Tucholsky. Quelle: dpa

Zum Abschluss präsentierte Behnsen, der sich bis einschließlich November am ersten Sonntag eines Monats beim Literatur-Frühstück jeweils einem anderen Schriftsteller widmet, Tucholskys Prosa „Wo kommen die Löcher im Käse her?“. Die Geschichte, in der sich aus einer Frage des Jungen beim Abendessen ein handfester Streit entwickelt, erzählte er so packend, dass sich jeder Zuhörer in die Situation versetzen konnte. Herzhaftes Lachen und erneuter Applaus waren der Lohn für den Vortragenden.

Die gut 20 Zuhörer hatten vor dem Beginn der unterhaltsamen Lesung die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück. Natürlich mit Sicherheitsabstand: Rautenkranz hatte die Tische dafür weit voneinander entfernt platziert.

Die nächsten Termine des Literatur-Frühstücks Das Tucholsky-Frühstück war der Auftakt der neuen Literatur-Frühstück-Reihe mit Peter Behnsen. Die weiteren Termine: 2. August: Irmgard Keun – „Das kunstseidene Mädchen“ 6. September: Joachim Ringelnatz – „Seemannsgedanken“ 4. Oktober: Hermann Löns – „Hannöversches“ 1. November: Eugen Roth – „Ein Mensch“ Die Karten für die Lesung inklusive Frühstück kosten 17 Euro, ohne Frühstück 10 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Nachgefragt bei Organisator Stefan Rautenkranz

Herr Rautenkranz, was halten Sie von Kulturveranstaltungen im Internet oder beispielsweise der Autokultur in Hannover?

Es gibt viele Künstler, die das ablehnen. Es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Per Video würde eine Lesung zu Kurt Tucholsky sicher nicht so gut rüberkommen, als wenn man direkt vor Ort ist. Außerdem fehlen dem Künstler die Reaktionen aus dem Publikum.

Und sind Sie erleichtert, dass auch bei Ihnen wieder Veranstaltungen möglich sind?

Erleichtert wäre ich erst dann, wenn wieder alles normal wäre. So, wie es vor Corona gewesen ist. Aber so wird es nicht mehr werden. Wir müssen uns daher neue Formate überlegen.

Welche Überlegungen haben Sie denn angestellt?

Wir sind eigentlich eine Kleinkunstbühne, die jetzt zur Kleinstkunstbühne wird. Wir haben aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nur ein Viertel der vor Corona möglichen Gästeanzahl. Ein Gedanke ist, mit lokalen Künstlern aus den Bereichen Kabarett, Musik, Literatur oder Va­ri­e­té eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Titel NachtKaffee anzubieten. Außerdem planen wir ab Oktober 2020 den Isernhagener Salon unter der Moderation von Annette Behnken, die einen Gast zu einem aktuellen Thema einlädt.

Von Mark Bode