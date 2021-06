Isernhagen F.B

Der nächste Termin in der Reihe NachtKaffee steht fest: Am Donnerstag, 24. Juni, hat das KulturKaffee Rautenkranz Rezitator Frank Suchland in seine Räume an der Hauptstraße 68 in F.B. eingeladen. Die Lesung unter dem Titel „Oft ist es nur ein Augenblick“ beginnt um 20 Uhr.

Lesung mit Frank Suchland: Was ist eigentlich Glück?

Seit es Menschen gibt, wünschen sie sich Glück. Aber was ist das eigentlich, das Glück? Wo steckt das Glück? Wo muss man suchen? Können wir Glück erfahren, ohne das Unglück zu kennen? Und hat nicht gerade das vergangene Jahr unsere Vorstellungen vom Glück noch einmal komplett infrage gestellt? Suchland verspricht eine unterhaltsame literarische Reise mit Auszügen aus Werken von Dichtern und Denkern – und manchmal auch mit Einsichten vom Menschen von nebenan. Zu Wort kommen Heinrich Heine, Wilhelm Busch, Mascha Kaléko, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Kurt Tucholsky, Theodor Fontane und viele mehr. Suchland ist bekannter Rezitator und Literaturkenner, der schon oft im KulturKaffee zu Gast war.

Der Eintritt kostet 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Reservierungen sind erbeten unter Telefon (05139) 978 90 50 oder (0172) 434 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln.

Von Carina Bahl