Isernhagen F.B

Die coronabedingte Zwangspause im KulturKaffee Rautenkranz geht weiter: Karin und Stefan Rautenkranz haben nun alle geplanten Veranstaltungen für den Monat Juni abgesagt – „mit Bedauern“, wie sie mitteilen.

Kulturfreunde können Karten gegen Gutscheine tauschen

Geplant war unter anderem am Sonntag, 7. Juni, ein Isernhagener Literaturfrühstück mit Peter Behnsen mit dem Titel: „ Kurt Tucholsky – Die Familie“. Für Donnerstag, 11. Juni, hatten sich Uwe Janssen und Imre Grimm mit ihrer neuen Liveshow „Ping“ angekündigt. Ramon Rose wollte am Sonnabend, 27. Juni, Gypsy-Swing- und Latin-Freunde unterhalten.

Besucher können bereits bezahlte Eintrittskarten gegen Gutscheine eintauschen, die sie für alle folgenden Veranstaltungen oder bei einem kulinarischen Besuch im KulturKaffee einlösen können. Alternativ überweisen Karin und Stefan Rautenkranz den bezahlten Eintrittspreis zurück. Zu erreichen ist das KulturKaffee an der Hauptstraße 68 in F.B. unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Frank Walter