Die aktuelle Ausstellung im KulturKaffee Rautenkranz widmet sich dem Künstler Heinz Baumgarte, der im Jahr 1972 mit nur 49 Jahren einem Schlaganfall erlag. In Hannover als Kind einer Plätterin geboren, wuchs er bei Pflegeeltern auf. „Mein Vater wurde unehelich geboren“, berichtete Sohn Roland Baumgarte am Rande der Vernissage. Er vermutet, dass die Kindheit bei Pflegeeltern nicht ganz unbeschwert verlief.

Heinz Baumgarte war ein genauer Beobachter

Dafür war Roland Baumgartes Vater ein sehr genauer Beobachter – und konnte Motive mit Stift, Feder und Pinsel festhalten. So zeigt die aktuelle Ausstellung „Hannover-Motive“ im KulturKaffee von Karin und Stefan Rautenkranz eine große Bandbreite an Techniken und Motiven. Heinz Baumgarte bildete auch seine Ehefrau Gudrun 1955 ganz im Stile alter Meister in Öl ab. Ihre Gesichtszüge fing er so exakt ein, dass man die Porträtierte 64 Jahre später unter den Vernissage-Gästen auf Anhieb wiedererkennen kann.

Sohn musiziert zu Bildern des Vaters

Das fällt bei der musikalischen Improvisation ihres Sohnes Roland Baumgarte nicht so leicht. Der Burgwedeler Cellist und Musikschullehrer lässt seinen Einfällen zu einem Werk seinen Vaters freien Lauf. Die Gäste sollen raten, welches Ausstellungsmotiv „umspielt“ wird und vertun sich ein wenig. Während die meisten „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen“, heraushören, spielt Roland Baumgarte tatsächlich – passend zur Hasenzeichnung des Vaters – „Häschen in der Grube“.

Baumgarte-Ausstellung zeigt auch altes Spielzeug

Was beweist, dass bei vielen der Sehsinn stärker ausgeprägt ist als die Musikkenntnis. Aber beim Thema Spielzeug sind wieder alle Ausstellungsbesucher Profis, ganz unabhängig von Alter und Herkunft. „Seit 1960 hat mir mein Vater jedes Jahr Gebäude und Tiere geschenkt, sodass Ensembles von Stadt und Dorf entstanden. Es hat ihm selber großen Spaß gemacht“, erinnert sich Roland Baumgarte und mutmaßt, dass sich sein Vater damit ein Stück Kindheit zurückgeholt hat. Spielzeugkirche, Bockwindmühle, Schloss und Bahnhofsgebäude sind in Vitrinen präsentiert. Wer genau hinschaut, kann unter den Miniaturgebäuden sogar Rolands Puppenbühne und eine Litfaßsäule mit französischer Grafik identifizieren.

Maler zeichnete hannoversche Stadtansichten – und die Rote-Punkt-Aktion

Manche hannoversche Stadtansicht von Heinz Baumgarte, der zu Lebzeiten im Historischen Museum in Hannover ausstellte, verblüfft. Beim Blick vom Heisterberg nach Hannover erkennt man das Lindener Heizkraftwerk, während das Ihme-Zentrum noch fehlt. „Mein Vater hat auch die U-Bahn-Baustelle und die Rote-Punkt-Aktion gezeichnet“, berichtet der Nachlasshüter.

Hans Baumgarte hielt Szenen aus Hannover-Limmer fest

Das Ölbild eines Laternenumzugs spiegelt limmersche Tradition und wird durch Gudrun Baumgartes Schilderung noch interessanter: „Wir haben gegenüber an der Wunstorfer Straße 58 gewohnt, hier geht es zur Ratswiese“, erinnert sich die 92-Jährige. Die Zuhörer erfahren, dass in dem abgebildeten Fachwerkhaus eine Frau Engel ohne fließend Wasser und Toilette lebte, weshalb sie regelmäßig mit einem Eimer ums Haus ging. Wie fand Heinz Baumgarte nur die Zeit für dieses reiche Schaffen? Auch hierauf haben seine Nachfahren eine Antwort: „Wir hatten weder Auto noch Telefon oder Fernseher“, sagt Roland Baumgarte.

Die Ausstellung „ Heinz Baumgarte – Hannover-Motive“ ist im Kulturkaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., noch bis zum 14. November zu sehen. Geöffnet ist sie sonntags bis mittwochs von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung (3. bis 19. Oktober nur sonntags von 14 bis 18 Uhr).

