Zunächst läuft alles glatt, der Ton ist bestens gemischt. Doch nach ein paar Liedern fragt Danika Holmes das etwa 60-köpfige Publikum, das vor der großen Bühne in der Grundschule Altwarmbüchen sitzt: „Könnt Ihr mich eigentlich hören?“ Die klare Antwort: „Nein!“ Ihre Stimme ist bei gleichzeitigen Gitarrentönen kaum zu vernehmen, die zweite Gitarre ist gar nicht hörbar.

Ohne die Antwort abzuwarten ist Heiko Weichert schon aktiv geworden. Der Vorsitzende des Veranstalters Kulturtresen ist für die Tontechnik beim Konzert verantwortlich. Er dreht am Mischpult an Reglern, drückt Knöpfe, doch es ändert sich nichts. Nach einer Weile gibt es mehrere Rückkopplungen. Holmes und Jeb Hart, das amerikanische Duo, das unter dem Namen Danika & The Jeb auftritt, nimmt es mit Humor, lächelt immer wieder. „Technische Schwierigkeiten kommen gelegentlich vor. Man muss damit einfach umgehen“, sagt die US-Amerikanerin.

Ersatzmischpult ist die Rettung

Nachdem Weichert mehrfach zur Bühne und zurück zum Mischpult gerannt ist und Mitstreiter Hans Lauterwald ihn tatkräftig unterstützt hat, ein kleines Ersatzmischpult, das immer für Notfälle bereitsteht, aufzubauen und alle Kabel daran anzuschließen, funktioniert alles wieder – das Publikum quittiert den plötzlich hörbaren satten Klang der Akustikgitarre von Hart mit lautem Beifall. Das improvisierte Jammen geht gekonnt über in eine angenehm ruhige Version des Beatles-Klassikers „While My Guitar Gently Weeps“.

Weichert beobachtet das Konzert nun wieder hinter seinem Mischpult stehend. „So etwas ist in den vier Jahren, in denen wir Konzerte organisieren, noch nie vorgekommen“, sagt er. An seinem durchgehend gleichbleibenden Pulsschlag hat aber auch diese besondere Situation nichts geändert. „Es bringt nichts, wenn man dann plötzlich panisch wird.“ Immerhin verläuft der Rest des Abends ohne weitere Komplikationen. Somit wird die Rückkehr für Danika & The Jeb nach etwa zweieinhalb Jahren doch noch ein voller Erfolg. Beide werden am Ende ausgiebig vom Publikum für ihre Pop-, Blues- und Soulsongs auf höchstem Niveau gefeiert.

Weniger Besucher als im Schnitt

Dass es mit etwa 60 Besuchern weniger sind als der Durchschnitt in diesem Jahr – dieser liegt bei etwa 100 Zuhörern – stört Weichert nicht. „Wir haben für manche Abweichungen keine wirkliche Erklärung. Deshalb grübeln wir über so etwas auch nicht“, betont der Vorsitzende des Vereins Kulturtresen. Entscheidend ist für ihn und die weiteren ehrenamtlich tätigen Mitstreiter nur, dass das Konzert zum Jahresabschluss bei den Anwesenden wieder einmal gut angekommen ist.

Mit den Kulturtresen-Konzerten geht es erst im kommenden Jahr weiter. Am Freitag, 18. Januar, präsentiert das Trio Remember Songs der Fünfziger- bis Siebzigerjahre.

