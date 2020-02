Altwarmbüchen

Traurige Nachricht für alle Fans des Latin-, Jazz- und Flamenco-Musikers Miché Fambro: Der New Yorker Künstler ist schwer erkrankt und hat seine Deutschland-Tournee abgesagt. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Schleswig-Holstein musste Fambro umgehend in seine Heimat USA zurückreisen, um sich einer Operation zu unterziehen.

Kulturtresen sagt Fambro-Konzert ab

Das Tournee-Aus trifft auch Fambro-Fans in Isernhagen und Umgebung: Wie der Verein Kulturtresen am Sonntagabend mitteilte, fällt damit auch das für Montag, 10. Februar, geplante Konzert in der Altwarmbüchener Grundschule aus.

Im nächsten Monat können sich Kulturtresen-Besucher auf einen Konzert mit Christina Martin am Mittwoch, 4. März, ab 19.30 Uhr freuen, die schon 2017 und 2018 in Altwarmbüchen zu Gast gewesen ist. Für Dienstag, 24. März, haben sich Rod McDonald und Mark Dann zu ihrem zweiten Auftritt am Kulturtresen angekündigt.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter