Auf einen Abend mit Folk-Rock können sich die Isernhagener am Montag, 11. November, freuen. Dann spielt das Duo The Whispering Tree auf der Bühne des Vereins Kulturtresen. In ihren Kompositionen verarbeiten die Sängerin und Songwritern Eleanor Kleiner und der Multi-Instrumentalist Elie Brangbour nicht nur traditionellen Folk & Rock, Indie-Rock und Classic Rock, sondern auch Popmusik und Rock’n’Roll, besonders der 1960er-Jahre. Das Duo hat sich an der Musikschule in London getroffen und beschlossen, gemeinsam Musik zu machen.

Album des Duos ist erfolgreich

Nach einer längeren Schaffenspause brachte das französisch-amerikanische Duo im vergangenen Jahr sein zweites Album mit dem Titel „Invisible Forces“ heraus. Es landete auf Platz eins der internationalen Folk-DJ-Charts – zudem erreichten vier Songs des Albums eine Platzierung in den Top 20 der Folk-DJ-Charts.

Auch laut der Kulturtresen-Organisatoren befinden sich auf dem Album gleich mehrere Highlights. So beschreibt das Lied „These Houses“ die eindringliche Schönheit verlassener Orte, hinter „Garden“ verbirgt sich eine Umwelt-Ballade und hinter „Bells“ ein Protest-Lied. In „Fat Cat“ geht es um alte Jazz-Traditionen.

Vorherige Anmeldung ist gewünscht

Das Konzert von The Whispering Tree in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass startet bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für die Künstler gesammelt. Um eine vorherige Anmeldung wird unter www.kulturtresen.de oder telefonisch unter (0511) 614320 gebeten. Das ehrenamtliche Team sorgt auch bei diesem Konzert wieder für eine Auswahl an Getränken und kleinen Speisen. Diese sind gegen eine Spende erhältlich.

Von Lisa Otto