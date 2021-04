Altwarmbüchen

Künstler und Kulturschaffende haben es seit mehr als einem Jahr schwer: Konzerte und andere Auftritte sind abgesagt. Der aktuell geltende Lockdown, die Kontaktbeschränkungen, um die Corona-Infektionszahlen zu senken, lassen nichts zu. Doch der Isernhagener Kulturverein Kulturtresen will nicht den Kopf in den Sand stecken und treibt die Planungen für ein großes Festival in Altwarmbüchen im Sommer voran.

Planungen für Festival müssen jetzt beginnen

„Natürlich wissen wir nicht, was im Sommer möglich ist, aber wenn wir jetzt nicht planen, dann wird auch nichts möglich werden“, sagt Heiko Weichert, Vorsitzender des Kulturtresens. So etwas brauche schließlich einen gewissen Vorlauf. Die beliebten Konzerte in der Grundschule in Altwarmbüchen, wie es sie vor Corona regelmäßig gegeben hatte, hält der Vorstand für unrealistisch. „Drinnen wird wohl erst einmal auf Sicht nichts möglich sein“, sagt Weichert. Aber ein Konzert an der frischen Luft, mit der Möglichkeit, Mindestabstände einzuhalten und Besucherzahlen zu beschränken, das sei im Sommer vielleicht schon wieder machbar.

Ein Grundstück, auf dem die Konzerte stattfinden sollen, hat der Verein schon ins Auge gefasst: das große Freigelände vor der Heinrich-Heller-Hauptschule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen. „Zwischen Jacobiwäldchen und Hornbach ist es gut abgeschirmt, die Wohnbebauung ist nicht dicht dran“, sagt Weichert. Zudem sei der Zugang schon jetzt begrenzt, man könnte die Besucherströme leicht leiten und kontrollieren. Die Überlegung sei zudem, im Zweifelsfall ein kleines Testzentrum am Eingang zu errichten, um – falls gefordert – Besucher vor dem Eintritt auf Corona testen zu können.

Vor der Heinrich-Heller-Schule würde der Kulturtresen im Sommer gern ein Festival ausrichten. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Zwei Konzerte pro Woche in den Sommerferien – mit Moorfest

Geplant ist in den Sommerferien – Juli, August, vielleicht auch noch im September – ein kleines Isernhagener Festival. „Wir stellen uns zwei Konzerte pro Woche vor“, sagt Weichert. Die Künstler sollen aber so bekannt sein, dass sie auch Besucher über Isernhagens Grenzen hinaus anlocken. Anfragen und Interessenten gebe es bereits. Zudem suche man Kooperationspartner, um gastronomische Angebote vor Ort machen und mit Blick auf mögliche Auflagen das Gelände auch bestuhlen zu können. Auch das beliebte Moorfest, das 2021 definitiv nicht auf dem Marktplatz stattfinden wird, weil dieser saniert wird, soll an einem Wochenende im Sommer in das Festival vor der Schule integriert werden. „In kleinerer Form“, betont Weichert.

Die Planungen für den Sommer sind wichtig für den Kulturtresen. Das Konzertjahr 2021 einfach abzusagen, sei keine Option. Denn finanziell bedeutet die Corona-Krise für den Verein nach 13 Monaten Zwangspause ein Problem. Zwar ist das Team selbst ehrenamtlich unterwegs, aber die Fixkosten für Mieten, Versicherungen und Co. liefen weiter, betont Weichert. Mit Blick auf Förderungen war 2020 hingegen ein Erfolgsjahr: Unter anderem bekam der Kulturtresen Buden für seinen Weihnachtsmarkt, 80.000 Euro für eine mobile Bühne und nun eine weitere Förderung für seine Außendarstellung. Eine neue Website geht in Kürze online, jetzt kann der Verein auch auf professionelle Videokameras, Schnitttechnik samt Software sowie weitere Ausrüstung zurückgreifen, um seine Konzerte künftig per Stream ins Internet zu stellen. Spenden braucht der Verein dennoch. „Die Förderungen sind toll, aber sie bringen uns erst etwas, wenn wir wieder loslegen können“, sagt Weichert. Denn das Geld sei zweckgebunden, für laufende Kosten dürfe kein einziger Cent davon ausgegeben werden.

Kulturtresen möchte AG an Schulen anbieten

Mit dem modernen Equipment möchte der Verein künftig auch jüngere Isernhagener ansprechen, sich bei den Kulturveranstaltungen zu engagieren. „Wir planen auch eine AG an den Schulen“, verrät Weichert. In dieser könnten sich Jugendliche mit der Technik vertraut machen und erste Erfahrungen beispielsweise beim Drehen von Filmen sammeln. Aber auch dieser Plan hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Erst einmal muss der Kulturtresen noch eine Absage verkünden: Der Tanz in den Mai fällt aus. Dem Festival im Sommer soll es anders ergehen. „Wir hoffen wirklich sehr auf den Neustart“, sagt Weichert.

Von Carina Bahl