Hoher Besuch kurz vor den Sommerferien: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ließ sich von Schülerinnen und Schülern der IGS Isernhagen berichten, wie sie die Zeit des Lockdowns und des Homeschoolings erlebt haben – und was sie sich für das nächste Schuljahr wünschen. Aufgrund zweier Corona-Fälle in der vergangenen Woche war der neunte Jahrgang nicht dabei.

„Ich finde es gut, dass er herkommt und die Schüler nach ihren Erfahrungen fragt“, sagte Schulleiter Jens Könecke vor der Ankunft Tonnes. „Und ich bin gespannt, was sie sagen.“ Die 45 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen fünf bis acht nahmen kein Blatt vor den Mund bei der Frage: „Was hat das Homeschooling mit euch gemacht, und was ist euch für das neue Schuljahr wichtig?“. Die Arme flogen nur so in die Höhe, jeder und jede hatte etwas beizutragen.

IGS-Schulleiter Jens Könecke (links) zeigt Kultusminister Grant Hendrik Tonne den Werkraum mit 3-D-Drucker. Quelle: Sandra Köhler

Lernen im Homeschooling hat seine Tücken

Ganz ehrlich bekannte ein Mädchen ihr Problem, im Homeschooling morgens aufzustehen, um sich rechtzeitig in die Videokonferenzen einzuloggen. Ein Mitschüler berichtete, dass ihm das Konzentrieren sehr schwergefallen sei. „Schließlich habe ich alle meine elektronischen Geräte in der Nähe, und das lenkt leicht ab.“ Technische Probleme – etwa mit dem Ton, dem Bild oder gar einer abreißenden Internetverbindung – führten bei einigen dazu, dass sie dem digitalen Unterricht nicht gut folgen konnten. Manch einer empfand die Videokonferenzen als anstrengend, und ein Schüler bekam sogar Augenschmerzen.

Nahezu alle vermissten es, mit ihren Freundinnen und Freunden in der Schule zusammenzusitzen, die Pausen miteinander zu verbringen und gemeinsam zu lernen. „Es war schon ziemlich einsam“, fasste es ein Schüler zusammen. Doch auch die Lehrer wurden vermisst. „Es gab Aufgaben, die konnte man ohne Lehrer nicht so gut bearbeiten.“ Das deckt sich mit der Einschätzung von Schulleiter Könecke. „Wir haben auch Schüler, mit denen haben wir bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht wieder beim Stand von Dezember angefangen und führen sie jetzt langsam an den Stand, den sie eigentlich schon haben sollten.“

Corona: Schüler wünschen sich verlässliche Regeln

Andere Schüler hingegen empfanden das Homeschooling als bereichernd. „Schüler, die vorher oft sehr laut waren, sind viel ruhiger, seit wir wieder zur Schule gehen dürfen.“ So hieß es beispielsweise: „Weil sie gelernt haben, dass man in Ruhe besser arbeiten kann.“ Ein Mädchen erzählte, es habe im Lockdown gelernt, viel selbstständiger und verantwortungsvoller zu arbeiten. Als Tonne fragte, ob die Möglichkeit, die Schule in Präsenz zu besuchen, das weitere Tragen von Masken und drei statt zwei Schnelltests in der Woche aufwiegen würde, nickten die IGS-Schüler. Polarisierende Meinungen gab es etwa zu dem Punkt, alternativ zu einer Klausur ein Referat anzufertigen. Manche fänden es gut, andere seien dafür nicht richtig motiviert oder sähen die Gefahr, dass einfach aus Suchmaschinen zusammenkopiert würde.

Was sich die Jugendlichen wünschen für das nächste Schuljahr, das wollte Tonne abschließend wissen. Die Antwort: „Dass das mit den Regeln mal langfristig und geordnet wird, damit wir als Schüler das auch richtig nachvollziehen können“ ließ ihn einen Moment stumm werden. „Das hätten wir auch gerne, aber die Pandemie lässt das nicht immer zu“, sagte er bedauernd. „Wir werden uns mächtig ins Zeug legen, damit ihr nach den Ferien wieder in Präsenz zur Schule kommen könnt“, versprach der Minister zum Abschied.

Von Sandra Köhler