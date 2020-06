Altwarmbüchen

„ Eigenstrom statt Kohlestrom“: Unter dieser Überschrift steht eine Kundgebung am Mittwoch, 10. Juni, von 16 bis circa 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Altwarmbüchen, die auch per Livestream ins Internet übertragen wird.

Für 20 Personen angemeldet

Die Initiative Solar-Lokal Kirchhorst, hinter der das Ehepaar Heidrun und Siegfried Lemke steckt, hat eine Kundgebung für 20 Personen angemeldet. Dabei sein werden nach Siegfried Lemkes Angaben ein Kreis von Solaranlagen-Betreibern, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) und der Umweltschutzverein Isernhagen – in dem er selbst stellvertretender Vorsitzender ist. Ebenfalls angefragt für die Teilnahme sind örtliche Bundestagsabgeordnete und die Gemeinde.

Inhaltlich fordern die Teilnehmer, dass es weitergehen müsse mit der Bürger-Energiewende: „ Bundesnetzagentur und Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft machen Fotovoltaik, Speicherung und eigenes Energiemanagement absichtlich wirtschaftlich unattraktiv und verhindern die Verbreitung der Elektromobilität. BNetzA und BDEW blockieren den Umbau der Energieversorgung in ein modernes System, verhindern Investitionen, Steuereinnahmen und handeln wirtschaftsfeindlich“, teilte Sigfried Lemke dazu mit.

Vor Ort auf dem Altwarmbüchener Rathausplatz wird der Autor und Aktivust Frank Farenski die Teilnehmer für einen Livestream auf der Internetplattform www.aktion.eigenstrom.net interviewen. Außerdem werden sie Briefe mit ihren Forderungen an Bundestagsabgeordnete in den Postkasten werfen. 2012 hatte Farenski den Film „Leben mit der Energiewende“ verantwortet, Zahlungen der dargestellten Unternehmen und Unternehmer hatten die Dreharbeiten finanziert.

Von Frank Walter