Isernhagen

Nina ist stolz – und das zu Recht. Die zwölfjährige Schülerin der IGS Isernhagen hat in ihrem Skizzenblock ein Gesicht gemalt. Ihre Zeichnung hat es weit gebracht. Das Bild ziert nun die Mitte eines neuen Kunstwerks im Neubau des Schulcampus am Helleweg in Altwarmbüchen.

Etliche Mitschüler bescheinigen der Siebtklässlerin: „Sie hat’s echt drauf.“ Nina und ihre Schulkameraden haben in dieser Woche bei einem dreitägigen Kunstprojekt unter der Leitung von Künstler Jascha Müller die zuvor weiße Fläche bunt gestaltet. Möglich gemacht hat das das Förderprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ der Gemeinde Isernhagen und des Vereins Politik zum Anfassen.

Schülerinnen und Schüler gestalten gemeinsam ein Kunstbild

Ob Eisbären, Einhörner, Flamingos oder Wölfe: Zahlreiche Skizzen haben es mit dem Pinsel an die Wand geschafft – auf knapp 20 Quadratmetern. Auch die Schülerinnen Andrea und Zeinab haben ihre Ideen umgesetzt. Die beiden 13-Jährigen malten das Wort „Chill“ auf, und in dem Buchstaben C sticht ein gelber Halbmond heraus, in dem sich ein Mensch ausruht. „Das macht richtig viel Spaß“, sagte Sechstklässlerin Andrea.

Zeinab (links) und Andrea zeigen ihre Idee mit dem Wort „Chill“. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Lesen Sie auch Partnerschaft für Demokratie fördert drei Projekte an IGS

Graffitiprojekt stärkt Kinder und Jugendliche

„An Ideen mangelt es auf der Wand nicht“, lobte Schulleiter Jens Könecke das Bild. Das Projekt stärke die Schülerinnen und Schüler in ihren Talenten. „Anders als im Mathematikunterricht können sie hier ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen und andere inspirieren.“ Der ein oder andere sei sogar nach Schulschluss noch freiwillig geblieben, um weiterzumalen, berichtet Sophie Hormann, didaktische Leiterin der IGS.

IGS-Schüler gestalten gemeinsam ein Kunstwerk auf einer weißen Wand. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Und das Kunstprojekt könnte vielleicht schon bald in die nächste Runde gehen. „Ihr könnt weitere Ideen zu Papier bringen und diese von der Schulleitung begutachten lassen“, animierte Müller die Kinder und Jugendlichen. Die Schule habe noch viele weiße Wände, sagte auch Schulleiter Könecke. Lob gab es zudem von Monika Dehmel, Geschäftsführerin des Vereins Politik zum Anfassen, die sich das Ergebnis des Projektes anschaute. Man sei froh, dass man es trotz Corona habe verwirklichen können.

Die beiden Fördervereine der Grundschule Drei Eichen können sich über mehr als 7000 Euro freuen – für ein Projekt und zwei Materialkoffer. Quelle: Carina Bahl

Weitere Förderung für Grundschule Drei Eichen

Auch die Grundschule Drei Eichen konnte jetzt von der „Partnerschaft für Demokratie“ profitieren: Anfang Dezember hatte es dort einen Workshop mit Rapper Spax unter dem Titel „Niemals sprachlos“ gegeben. Obendrein kann die Schule nun zwei Materialkoffer anschaffen, um unterschiedliche Weltreligionen im Unterricht zu thematisieren und so das interkulturelle Verständnis der Schüler zu stärken. Insgesamt mehr als 7200 Euro konnten dafür am Donnerstagnachmittag per symbolischem Scheck an die beiden Fördervereine der Grundschule Drei Eichen in Kirchhorst und Neuwarmbüchen überreicht werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier und Carina Bahl