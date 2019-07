Isernhagen

Wenn sich die Sonnenhungrigen wie jetzt im Hochsommer an den Badeseen tummeln, sind die Verantwortlichen der Bürgerstiftung Isernhagen gedanklich längst im Herbst angekommen. Am 1. November beginnt traditionell der Verkauf der Adventsloskalender, der der Bürgerstiftung jedes Jahr viele Tausend Euro für die Hilfe vor Ort in die Kasse spült. Um diesen Termin halten zu können, muss die Druckvorlage im September fertig sein – und deshalb muss rechtzeitig klar sein, welches Motiv denn den neuen Kalender zieren soll.

In diesem Jahr kooperiert die Bürgerstiftung erstmals mit der Kunstschule Isernhagen. Fünf Nachwuchskünstlerinnen zwischen acht und zehn Jahren haben dafür im Kurs „Art und Weise II“ bei Nina Lemke-Holst nun den hochsommerlichen Temperaturen zum Trotz mit Acrylfarben reihenweise Weihnachtsmänner gemalt. Das Hauptmotiv für den diesjährigen Adventsloskalender wird unter den entstandenen Werken ausgelost. Jedoch soll sich jedes Bild als Besonderheit auf dem Kalender wiederfinden, wie Sandra Thurow von der Bürgerstiftung verspricht.

Weitere Information zu den Stiftungszielen, zu Projekten und der Möglichkeit, selbst tatkräftig mitzuhelfen, finden sich unter www.buergerstiftung-isernhagen.de.

Von Frank Walter