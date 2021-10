Isernhagen

In zahlreichen Kursen, die die Volkshochschule (VHS) Ostkreis Hannover in der Gemeinde Isernhagen anbietet, gibt es noch freie Plätze. Die Themenvielfalt ist groß und reicht von Tao-Yoga und Qigong über Psycho-Physiognomik bis hin zu Kalligrafie und Kochen mit freier Themenwahl. Gitarrenspieler können sich in einem Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs auch ohne Notenkenntnisse weiterentwickeln. Tipps und Tricks gibt es für die Gestaltung eines Fotobuchs.

Anmeldungen in der Geschäftsstelle und online

Für Anmeldung und Beratung ist die VHS-Geschäftsstelle an der Hannoverschen Straße 23 in Altwarmbüchen montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Zudem ist sie unter Telefon (05 11) 2 20 82 22 auch außerhalb dieser Öffnungszeiten zu erreichen. Der Anruf wird automatisch an die Geschäftsstelle in Lehrte weitergeleitet. Onlineanmeldungen sind über die Homepage www.vhs-ostkreis-hannover.de möglich.

Von Martin Lauber