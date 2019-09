Isernhagen H.B./N.B

In weiten Teilen der Wohngebiete entlang der Burgwedeler Straße (L381) in Isernhagen H.B. und N.B. überschreitet der Verkehrslärm von der Ortsdurchfahrt nicht die entsprechenden Grenzwerte. Dies ist nach Informationen dieser Zeitung eines der Ergebnisse einer Berechnung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Gemeindeverwaltung stellt die Ergebnisse am Donnerstag, 12. September, in einer öffentlichen Ortsratssitzung vor, die um 18.30 Uhr im Klubhaus des TSV Isernhagen, Auf der Heide 32, beginnt.

L381: Landesbehörde hat Lärm berechnet

Grundlage der Lärmberechnung waren laut der Landesbehörde aktuelle Verkehrsdaten. Betrachtet wurde die gesamte Ortsdurchfahrt in H.B. und N.B. im Zuge der L381. Dabei hatten die Fachleute ermittelt, an welchen Gebäuden im Nahbereich der Straße Lärmpegel überschritten werden und ob dies Maßnahmen wie eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung rechtfertigen würde. Welche Maßnahmen zu rechtfertigen wären, auch darüber wird die Gemeindeverwaltung am Donnerstag berichten.

Anwohner protestieren seit Jahren unter anderem mit orangefarbenen Holzkreuzen gegen die Verkehrsbelastung der L381.

Von Frank Walter