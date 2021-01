Isernhagen

Besitzer von Elektroautos können ihr Fahrzeug ab Montag, 1. Februar, nicht mehr kostenlos an der E-Ladesäule hinter dem Rathaus an der Bothfelder Straße in Isernhagen „auftanken“. Die Energiewerke Isernhagen (EWI), die die Ladesäule vorhalten, weisen darauf hin, dass die Ladesäule an diesem Tag auf ein Bezahlsystem umgestellt wird.

Das Bezahlsystem soll möglichst einfach gehalten werden. Benutzer können die E-Ladesäule mit allen gängigen Ladekarten bedienen. Die Nutzungsgebühr ist dabei abhängig vom jeweiligen Stromanbieter. Auch das direkte Zahlen per Kreditkarte soll möglich sein, teilen die Energiewerke mit. In den nächsten Wochen soll es laut EWI zudem eine eigene Ladekarte geben.

Ladesäule am A2-Center Altwarmbüchen bleibt kostenlos

Wer sein Elektrofahrzeug weiterhin kostenlos aufladen möchte, kann das auch nach dem 1. Februar an den zwei Ladesäulen auf dem Parkplatz des A2-Centers an der Opelstraße in Altwarmbüchen tun. Diese werden zwar ebenfalls von den Energiewerken sowie der Isernhagen Netz GmbH betrieben, allerdings unterstützt dort das Centermanagement finanziell.

Die Anzahl der Elektrofahrzeuge hat sich laut Region Hannover in den vergangenen Jahren in Isernhagen fast verzehnfacht. 87 E-Autos sind im Gemeindegebiet 2020 zugelassen gewesen, 2016 waren es gerade einmal neun Fahrzeuge. Zudem gibt es inzwischen 385 Autos mit Hybridantrieb in Isernhagen, 2016 waren es nur 79.

Carsharingprogramm in Vorbereitung

Um die Elektromobilität in Isernhagen weiterhin zu fördern, setzen die Energiewerke neben Förderprogrammen laut eigenen Angaben auf weitere Ladesäulen. Es werde gerade geprüft, wo weitere öffentliche Ladepunkte im Gemeindegebiet sinnvoll wären. Zudem plant die EWI ein Carsharingprogramm mit E-Fahrzeugen.

Von Carina Bahl