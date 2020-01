Was verursacht die starke Blaualgenblüte im Altwarmbüchener See mitten im Winter? Die Graugänse, sagen mehrere Altwarmbüchener. Die Region sieht das allerdings anders.

Isernhagen - Blaualgen im Altwarmbüchener See: Graugänse unter Verdacht