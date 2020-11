Die elfjährige Kheiria aus Isernhagen-Kirchhorst hat Mut bewiesen und ihren Beinaheunfall als Radfahrerin an der A-7-Anschlussstelle im Ortsrat geschildert. Die Landesbehörde für Verkehr nimmt den Hinweis ernst und will vor Ort nun nach Lösungen suchen.

Nach Hinweis der elfjährigen Kheiria: Land will Radwege an A-7-Anschlussstelle prüfen

